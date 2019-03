Publicada el 24/03/2019 a las 12:31 Actualizada el 24/03/2019 a las 13:01

Ciudadanos en contra del 'Brexit'

Hasta once ministros del Gobierno de Theresa May se habrían conjurado para forzar la dimisión de la primera ministra y, según informa el diario The Times y ha recogido Europa Press. "Esta noche hay en marcha una rebelión total para echar a la primera ministra Theresa May", ha asegurado el director de Política del diario británico, Tim Shipman, que cita a una fuente del gabinete: "El final es esta noche. Se irá en diez días".El número dos de May,pero también hay quien propone al ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, o al ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha explicado Shipman.May se encuentra en una situación política precaria tras dos derrotas en el Parlamento de propuestas de Acuerdo de Retirada de Reino Unido a la UE en las quehan votado en contra de las iniciativas de May.La BBC matiza la información del diario británico y publica que la primera ministra británica puedepara que su acuerdo del Brexit salga adelanteSegún la cadena pública, varios parlamentarios se plantean dar marcha atrás y respaldar el pacto de May si esta se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, las que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la Unión Europea (UE).En la jornada del sábado Londres vivió la mayor protesta en contra de la salida del Reino Unido y a favor de un segundo referéndum con el lema "". Los organizadores aseguraban que la participación fue de un millón de manifestantes.Además, la recogida de firmas para que el Parlamento británico revoque la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa y Reino Unido permanezca en la UE ha alcanzado ya la. El Parlamento británico tiene obligación de debatir cualquier petición presentada que recabe más de 100.000 firmas, mientras que el Gobierno debe responder a todas las que tengan más de 10.000 rúbricas, por lo que la iniciativa supera ampliamente ambas barreras.Esta manifestación y esta recogida de firmas coincide con el anuncio este viernes de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, de quesu Acuerdo de Retirada ante el Parlamento si no hay apoyos suficientes para su aprobación.