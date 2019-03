Cientos de miles de británicos salen a la calle para pedir un segundo referéndum del 'Brexit'

Publicada el 23/03/2019 a las 16:51 Actualizada el 23/03/2019 a las 17:30

4,5 millones de británicos firman una petición para dar marcha atrás

May apunta que podría no presentar por tercera vez el acuerdo del 'Brexit'

se han manifestado en el centro de Londres en contra de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y para pedir, como último recurso, un segundo referéndum sobre el Brexit . Según los organizadores People's Vote y como recoge The Independent , el número de manifestantes podría alcanzar el millón. EsteLa macha ha discurrido entre Park Lane hasta la Plaza del Parlamento. Entre los asistentes se encontraban el, del partido Laborista y, han acudido a esta manifestación por el centro de Londres.de los de los asistentes a la marcha han sido "dejadnos votar al pueblo", "el mejor acuerdo es no Brexit" o "fuertes y estables, juntos" en una marea llena de banderas de la Unión Europea y diversas provocaciones a Theresa May , como su cabeza gigante ensartando con su nariz (en la que se lee Brexit) a la economía británica. Al final de la manifestación han leído un manifiesto en un escenario cerca de parlamento, en la capital británica, entre los requerimientos de los presentes algunas frases como "la libertad de movimiento es mi derecho también".Paralelamente a esta manifestación en Londres, el número de firmantes de una petición para que el Parlamento británico revoque la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa y Reino Unido permanezca en la UE, según recoge la página web del Parlamento británico, al que va dirigida la solicitud. "El Gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que salir de la UE es 'la voluntad del pueblo'. Tenemos que poner fin a esta afirmación demostrando la fortaleza del apoyo público a permanecer en la UE. Una votación popular podría no tener lugar, así que vota ahora", señala la propuesta.El Parlamento británico tiene obligación de debatir cualquier petición presentada que recabe más de 100.000 firmas, mientras que el Gobierno debe responder a todas las que tengan más de 10.000 rúbricas, por lo que la iniciativa supera ampliamente ambas barreras.por la mañana por el aumento constante de firmas, según la Comisión de Peticiones al Gobierno y Parlamento de Reino Unido.La Comisión de Peticiones ha informado en esta plataforma de que, por lo que han tenido que hacer algunos cambios para que la web permanezca estable. Esta Comisión depende de la Cámara de los Comunes y está formada por once diputados.Esta manifestación y esta recogida de firmas coincide con el anuncio este viernes de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, de quesi no hay apoyos suficientes para su aprobación. El acuerdo alcanzado entre May y la Unión Europea (UE) ya ha sido rechazado en dos ocasiones, si bien se esperaba que fuera votado nuevamente la semana pasada. Sin embargo, ha reconocido que esto no sucederá "si parece que no cuenta con apoyos suficientes", según ha informado la cadena de televisión británica BBC."Si parece que no cuenta con apoyos suficientes el llevar el acuerdo de vuelta la semana que viene, o la Cámara (de los Comunes) lo rechaza de nuevo,pero eso implicaría celebrar las elecciones al Parlamento Europeo", ha señalado en una misiva. En este sentido, May ha explicado que esa era una de las cuatro "opciones claras", junto con revocar el Artículo 50, lo que ha descrito como "una traición al resultado del referéndum", abandonar la UE de manera desordenada o lograr que el acuerdo sea aprobado la semana que viene.El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes a los británicos de que el desenlace del Brexit está en sus manos y que la Unión Europea está preparada "para lo peor", aunque sigue "esperando lo mejor" del periodo de gracia que los Veintisiete han aceptado conceder a Reino Unido para retrasar al menos unas semanas el divorcio y preparar una salida ordenada.El bloque ha fijado un calendario alternativo al Brexit oficial que incluye-con la condición de que el acuerdo de retirada sea aprobado la semana próxima en el Parlamento británico-, pero tambiénsi fracasa el acuerdo y no pactan antes una solución alternativa. El nuevo calendario contempla también la posibilidad de que las partes negocien, sabiendo que ello obligaría a Reino Unido a convocar las elecciones europeas de mayo.