May, contra las cuerdas: dimite la jefa del grupo parlamentario 'tory' porque no cree que el Gobierno cumpla con el 'Brexit'

Publicada el 22/05/2019 a las 21:24 Actualizada el 22/05/2019 a las 21:41

La jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes,, ha dimitido este miércoles porque no cree que el Gobierno de Theresa May vaya a cumplir con el Brexit, al tiempo que ha instado a la primera ministra a, el Ejecutivo y los 'tories', informa Europa Press."Con gran pesar en mi corazón, renuncio", ha dicho Leadsom en una carta que ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter a última hora del miércoles, tras una jornada en la quedentro del Partido Conservador que abogan por una dimisión inmediata de May . "Ya no creo que nuestro enfoque pueda cumplir con el resultado del referéndum" de 2016, en el que los británicos votaron por un Brexit, ha explicado, enumerando sus razones.Así, ha indicado que no cree que Reino Unido siga siendo "verdaderamente soberano"en el Parlamento, y que el segundo referéndum que ha sugerido como plan B, si cosecha una cuarta derrota en Westminster, "sería peligrosamente divisivo ".También "ha habido una ruptura de los procesos del Gobierno" porque algunas de las propuestas que se han hecho a la Cámara de los Comunesde los miembros del Gabinete, ha apuntado. Por último, Leadsom ha criticado "la tolerancia con los miembros del Gabinete que han abogado por políticas contrarias a la posición del Gobierno y han llevado a un quiebre total de la responsabilidad colectiva ".