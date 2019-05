May presenta "la última oportunidad" del 'Brexit' con consultas sobre un segundo referéndum al Parlamento y la unión aduanera a la UE

Publicada el 21/05/2019 a las 21:02 Actualizada el 21/05/2019 a las 21:31

"El área más difícil es la cuestión aduanera"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado quede los Comunespara sortear las actuales suspicacias de los diputados, obligando a los diputados a pronunciarse por ejemplo sobre una py un segundo referéndum, informa Europa Press.May ha esbozado este martes en un discurso las grandes líneas del texto que prevé publicar el Gobierno en los próximos días y que, según los planes del propio Gabinete, será sometido a votación en la semana del 3 de junio. La Ley del Acuerdo de Retirada llegará–"la última oportunidad"– sin garantías de salir adelante Para intentar lograr el, y tras las fallidas conversaciones con el principal partido de la oposición, la primera ministra ha explicado queque posibilite que Reino Unido abandone la Unión Europea con garantías y no de forma abrupta, como ya plantean los tories más radicales. May ha admitido que cerrar el Brexit está siendo "más duro de lo que había previsto" y ha argumentado que, por su parte, ha hecho "todo lo posible", incluso ofrecerse para dejar el cargo antes de lo previsto. "No es suficiente", ha lamentado durante su alocución en la sede de PricewaterhouseCoopers, en la quedel nuevo plan.El nuevo textoal plan de emergencia que la UE ha planteado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta salvaguarda, denominadaen la jerga comunitaria, entraría en vigor ensi antes las partes no han logrado un acuerdo sobre el estatus que debe regir en dicha frontera. En este sentido, May aspira a dejar claro que Irlanda del Norte a la del resto del país , uno de los temores expresados de forma recurrentes por las voces que critican el acuerdo de divorcio con la UE.El Gobierno británico ha planteado también garantías en materia de medio ambiente , según una May abocada a hacer equilibrios entre el deseo generalizado dey quedar fuera del mercado único y la voluntad de lograr un intercambio comercial "con las menos fricciones posibles". "El área más difícil es la cuestión aduanera", ha reconocido la primera ministra, quien ha lamentado la falta de consenso en este tema con el Partido Laborista . La oposicióny May ha accedido por ahora, solo de forma "temporal", hasta las próximas elecciones generales.La decisión última sobre esta unión "temporal", que llegado el caso deberá pronunciarse también sobre la posibilidad de celebrar un segundo referéndum para preguntar de nuevo a la ciudadanía sobre la relación de Reino Unido con la UE. May, que ha vuelto a rechazar esta segunda consulta, ha explicado que quienes defiendan esta vía deberán decir 'sí' a la ley., ha advertido, implicará en última instancia "rechazar el Brexit", ya que considera que el Parlamento hará todo lo posible paray el país quedará abocado a la celebración de elecciones anticipadas.La jefa del Gobierno británico se ha mostrado también dispuesta a buscar cambios en la declaración política suscrita por los líderes con la UE y ha advertido de que, en cualquier caso, el acuerdo que se pueda aprobar ahora "no es la última palabra de la relación futura con la UE", sino laque arrancaría con una fase de transición.