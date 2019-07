EEUU comienza las redadas para detener a más de 2.000 inmigrantes susceptibles de deportación

Publicada el 15/07/2019 a las 09:48 Actualizada el 15/07/2019 a las 10:43

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han comenzado este domingo sus operaciones paraen una decena de ciudades estadounidenses, según han confirmado fuentes del Gobierno a las cadenas CNN y NBC.Las redadas que llevará a cabo el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán lugar en, según ha precisado un alto funcionario de inmigración a CNN.La ciudad detambién está en la lista, pero las operaciones han quedado suspendidas por el paso de la tormenta tropical Barry.El ICE no hará comentarios sobre los detalles operativos de las redadas, según ha informado el director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Ken Cuccinelli. La prioridad será la detener a los criminales violentos y a losLos agentes de ICE, ha asegurado,, un delito menor, como causa de arresto en las operaciones.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ya había advertido el mes pasado sobre los planes para acelerar las deportaciones de indocumentados como prioridad de su Gobierno, pero no había anticipado más medidas hasta ahora, un día después de que el diario estadounidense The New York Times anticipara esta decisión.advierten de que en Estados Unidos viven muchas personas bajo orden de deportación que. Por lo tanto, algunos detenidos podrían reabrir sus casos si encuentran un abogado.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda preventiva este pasado jueves argumentando que a las familias seleccionadas se les debe permitir al menos una"Las amenazas de la Administración Trump a los inmigrantes atentan contra de la justicia básica y el debido proceso", ha denunciado en un comunicado la directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman. ", ha lamentado.