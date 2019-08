El terrorismo supremacista provoca otra masacre en Estados Unidos: 20 muertos en un tiroteo en El Paso (Texas)

Publicada el 04/08/2019 a las 17:37 Actualizada el 04/08/2019 a las 18:29

God bless the people of El Paso Texas. God bless the people of Dayton, Ohio. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Lamento los hechos ocurridos en El Paso, Texas, pueblo vecino y hermano de Ciudad Juárez y de nuestra nación. Envío mis condolencias a los familiares de las víctimas, tanto estadounidenses como mexicanos.



La SRE y nuestro consulado están actuando y brindando apoyo. pic.twitter.com/5099IP5i1m — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 3, 2019

Podemos asegura que el asesinato de 20 personas en Texas "son las terribles consecuencias del racismo"

Estas son las terribles consecuencias de los discursos de odio, de la xenofobia y del racismo: 20 inocentes perdieron su vida ayer tras el tiroteo en El Paso, Texas.



Toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. — PODEMOS (@ahorapodemos) August 4, 2019

Segundo asesinato masivo en menos de 24 horas en EEUU: mueren nueve personas en un tiroteo en Ohio

El jefe de la Policía de El Paso (Texas) Greg Allen ha confirmado que–9 de ellas continúan en estado muy crítico– por los disparos efectuados este sábado por un hombre armado en unos grandes almacenes de la cadena Walmart en la localidad estadounidense de, informa Europa Press.De momento se tiene constancia de un detenido, de 21 años, según ha confirmado el gobernador adjunto del estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News. El sospechoso ha sido identificado como, natural de Dallas, por las mismas fuentes.La cadena local KTSM ha publicado una imagen del presunto autor, confirmada según sus propias fuentes, en la que se aprecia a un joven vestido con camiseta negra, pantalones cortos y protectores auditivos entrando en el centro comercial con un fusil de asalto. Testigos del suceso han verificado esta descripción a la cadena ABC.La mayoría de lascomprando artículo para la vuelta al colegio, según han informado varios medios locales. De los heridos,nueve se encuentran en estado crítico y otros dos han sido estabilizados, según ha informado un portavoz del centro médico Del Sol a la cadena CBS.El incidente ha comenzado alrededor de las, cuando la Policía recibió un aviso para intervenir en la zona a las afueras del centro comercial Cielo Vista.La Policía de El Paso ha dado la situación pory está investigando si alguien más participó en el tiroteo, según el sargento Robert Gomez, portavoz policial.En una rueda de prensa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho que. El fiscal general de Texas, Ken Paxton considera que el manifiesto publicado por el sospechoso en las redes sociales "podría ayudar a arrojar luz sobre lo ocurrido".Funcionarios de las fuerzas de seguridad se encuentran examinando unpara determinar si fue escrito por el atacante del tiroteo en El Paso (Texas, EEUU) sucedido este sábado.Las opiniones racistas del texto podrían hacer que los asesinatos se investiguen como uno un acto de terrorismo doméstico, si las autoridades determinan que está vinculado con el tiroteo, según informaciones de The New York Times Aunque las autoridades advierten de que aún no han verificado que, sea el autor del texto publicado de manera anónima, fue suficiente para que el gobernador Greg Abbot hablara de nexos con "un potencial crimen de odio".El manifiesto declara su apoyo al tirador que asesinó a 51 personas en Christchurch, Nueva Zelanda , detalla temores sobre los hispanos que obtienen poder en Estados Unidos y parece referirse a detalles específicos sobre el ataque, incluidas las armas.Se trata de un panfleto de 2.300 palabras, titulado, lleno de odio hacia los inmigrantes y los hispanos. "Los hispanos tendrán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas y cambiarán la política para ajustarse mejor a sus necesidades", decía el manifiesto. Añadía que los políticos de ambos partidos tienen la culpa de que Estados Unidos esté "pudriéndose desde dentro", pero que la "fuerte población hispana en Texas nos convertirá en un baluarte demócrata". "Si podemos librarnos de la suficiente cantidad de gente", prosigue, "nuestro modo de vida será más sostenible".Durante meses, El Paso ha estado bajo los focos de todo el país, pues miles de familias centroamericanas se han mudado a la ciudad y las zonas circundantes. Las olas de migrantes y lahan llamado la atención del presidente estadounidense, de los legisladores demócratas y los candidatos presidenciales., de 682.000 habitantes, que desde hace mucho tiempo ha tenido una atmósfera binacional debido a su cercanía y sus vínculos con Ciudad Juárez, su población hermana en México.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado del incidente, según ha confirmado la Casa Blanca en un comunicado y ha mostrado sus condolencias a través de la red social Twitter."Terribles tiroteos en El Paso, Texas. Los datos que tenemos hasta ahora son muy malos, muchos muertos. Continuamos trabajando con las autoridades estatales, locales y con la Policía. He hablado con el gobernador para ofrecerle el apoyo total del Gobierno Federal. Que Dios proteja a todos", ha manifestado a través de la red social Twitter."El tiroteo de hoy no sólo ha sido trágico, sino que ha sido un acto de cobardía. No hay razones ni excusas que justifiquen la muerte de personas inocentes. Melania y yo enviamos nuestro más sincero pésame a la población de Texas", ha añadido.Por su parte, su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador ha informado de que entre los 20 muertos que ha dejado el tiroteo, hay tres mexicanos, según ha informado el diario El Heraldo de México."Lamento los hechos ocurridos en El Paso, Texas, pueblo vecino y hermano de Ciudad Juárez y de nuestra nación. Envío mis condolencias a los familiares de las víctimas, tanto estadounidenses como mexicanos", ha señalado el mandatario mexicano a través de Twitter.El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha utilizado la misma red social para confirmar que hay seis heridos mexicanos en este incidente.Podemos ha asegurado que la muerte de 20 personas por los disparos efectuados por un hombre en un centro comercial en El Paso (Texas) "son las terribles consecuencias de los discursos de odio, de la xenofobia y del racismo"."20 inocentes perdieron su vida ayer tras el tiroteo en El Paso, Texas. Toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas", ha añadido la formación morada en su cuenta de Twitter.Al menosregistrado en la madrugada del domingo en la ciudad estadounidense de, situada en el estado de(norte), según ha confirmado la Policía local. Las autoridades han identificado a un joven de 24 años y raza blanca como el presunto autor del ataque.La policía de Dayton ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que, antes de agregar que otrasen el tiroteo."Teníamos agentes en la zona cuando se inició el tiroteo y fuimos capaces de responder y acabar con ello rápidamente", ha destacado, al tiempo que ha confirmado que "el FBI está en el lugar para ayudar en las investigaciones".El tiroteo ha tenido lugar poren el distrito de Oregón, en el que hay numerosas discotecas, restaurantes y galerías de arte. Una testigo del suceso ha detallado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense NBC que el tiroteo ha tenido lugar en el interior de un bar de la zona llamado Ned Peppers.Otro de los presentes ha indicado a través de un vídeo en Facebook que el hombre ha llegado al lugary "ha empezado a disparar a todas partes". "Estoy bien. Hay víctimas por todas partes", ha agregado.