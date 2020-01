La Asamblea Nacional elige a un nuevo presidente en sustitución de Guaidó después de que la Policía impidiera el acceso de la oposición

Publicada el 05/01/2020 a las 18:57 Actualizada el 05/01/2020 a las 19:57

Guaidó anuncia una sesión alternativa

La Asamblea Nacional de Venezuela ha elegido este domingo al diputado del partido Primero Justiciacomo nuevo presidente en sustitución de Juan Guaidó , según informa Europa Press. La votación, en la que Parra ha contado con, ha sido rechazada por Guaidó y sus fieles, que han denunciado un "golpe de Estado parlamentario" ya que parlamentarios de la oposición no han podido acceder a la sede debido a los controles de la Policía. El propio Guaidó tampoco ha estado presente en esta sesión.La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional lo completan(Copei) como primer vicepresidente y(expulsado de Voluntad Popular por supuestos sobornos chavistas) como segundo vicepresidente. También estarían en la dirección(Acción Democrática como secretario) y(Voluntad Popular)."Salir a un proceso electoral no es un delito. Aquí queremos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se defina como dice la Constitución.", ha declarado Parra, según recoge el medio venezolano Efecto Cocuyo. Además Parra ha defendido que "estamos obligados a acabar con la confrontación".Desde el autoproclamado Gobierno de Venezuela que encabeza Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea Nacional han denunciado ya un. "Sin votos ni quórum reglamentario, diputados del PSUV y la fracción corrupta Clap juramenta falsa directiva", ha denunciado la Presidencia de la Asamblea que encabeza Guaidó en un comunicado.Otros diputados como Freddy Guevara han destacado que el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), en minoría en la Asamblea Nacional, "respaldaron a los diputados acusados de corrupción en la mamarrachada de golpe de estado que están dando al parlamento". "para hacer esto y aún así ni siquiera tuvieron quórum ni mucho menos mayoría", ha denunciado.Posteriormente,y que fue él quien no quiso entrar porque sabía que no contaba con los votos para lograr su reelección.

Tras la elección de Parra, Guaidó ha anunciado la celebración de una sesión alternativa de la Asamblea Nacional."La sesión real se va a realizar y será ratificado Guaidó como presidente. Por cierto, el reglamento y la Constitución establecen claramente que Juan Guaidó es el presidente hasta que se dé la sesión formal como ordena la constitución y el reglamento", explica el autoproclamado gobierno de Guaidó a través de un mensaje publicado en Twitter. "No pudieron comprar ni quebrar la mayoría: ¡quedaron derrotados! Atención ante lo que seguirá pasando", concluye.



"Fueron testigos presenciales de los bloqueos al Parlamento de la prensa libre, el Parlamento resiste pese a la persecución, a los diputados presos", ha declarado Guaidó durante su participación en una marcha de diputados hacia la sede del periódico El Nacional.