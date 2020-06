Micheál Martin, elegido primer ministro de Irlanda con un pacto "histórico" con el Fine Gael tras un siglo de enfrentamiento

Publicada el 27/06/2020 a las 17:43 Actualizada el 27/06/2020 a las 17:53

Micheál Martin ha sido elegido este sábado primer ministro de Irlanda gracias al respaldo de su partido, el Fianna Fáil, de sus históricos rivales, Finel Gael, en un pacto "histórico" tras un siglo de enfrentamiento entre ambos partidos, herederos de los dos bandos de la Guerra Civil irlandesa (1922-23), y con el apoyo de Los Verdes, según recoge Europa Press.

Martin ha sido investido así con el respaldo de 93 de los 160 miembros del Dáil Éireann o Parlamento irlandés y con el voto en contra de 63 representantes, liderados por los 37 diputados del Sinn Féin, vencedor por estrecho margen y contra todo pronóstico de las elecciones del pasado 8 de febrero. El Fianna Fáil de Martin tiene otros 37 asientos y el Fine Gael, 35, por 12 de Los Verdes.

"Recuperación y renovación. Estas son las directrices que subyacen en el programa de gobierno pactado entre Fianna Fáil, Fine Gael y Los Verdes, ratificado por nuestros miembros con mayorías abrumadoras", ha destacado Martin en su discurso de investidura. El mandatario ha recordado que los tres partidos "vienen de tradiciones muy diferentes". "No podemos esperar estar de acuerdo en todo, pero hemos podido acordar unos principios democráticos básicos y un programa integral equilibrado", ha subrayado.

Martin ha destacado el trabajo del gobierno saliente en lo relativo a la crisis del coronavirus y ha manifestado su confianza en que el país superará esta situación.

Tras la investidura, el principal partido de la oposición, el Sinn Fein, ha advertido que habrá una oposición "dura" bajo la dirección de su líder, Mary Lou McDonald, quien ha prometido que "no nos quedaremos callados". "Vamos a tener mucho trabajo, casi tanto como si estuviéramos gobernando porque la ambición que tenemos por nuestro país, por nuestra gente, es enorme", ha destacado el diputado del Sinn Fein Donegal Pearse Doherty. "El cambio es imparable. No somos solo nosotros. La gente está con nosotros y (...) las ansias de cambio no solo se mantienen desde febrero, sino que incluso han aumentado", ha argumentado.