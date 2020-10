Publicada el 15/10/2020 a las 15:22 Actualizada el 15/10/2020 a las 16:20

A poco más de quince días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una cita en la que no sólo se la juegan Donald Trump y Joe Biden sino también las redes sociales, sobre todo después de lo sucedido en los comicios de 2016. Este jueves, Facebook y Twitter han vuelto a acapar los titulares después de que ambas plataformas limitaran la distribución de una historia publicada por el diario The New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata y Ucrania, al considerarla poco fiable, según informa Europa Press.

El The New York Post publica un correo electrónico de abril de 2015 recuperado de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, proporcionado por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giulani, que a su vez es el abogado personal de Trump. En este correo, el asesor de la compañía de gas ucraniana Burisma Group, Vadym Pozharskyi, daba las gracias a Hunter Biden por invitarlo a una reunión con su padre en Washington cuando este aún era vicepresidente en la Administración de Barack Obama.

El hijo de Biden fue director en la junta de Burisma desde 2014 a 2018, según consta en documentos presentados por la empresa en Chipre, donde está registrada, algo por lo que Trump presionó a las autoridades ucranianas para que investigaran delitos de presunta corrupción. Los demócratas han negado reiteradamente que el encuentro se produjera, aunque Trump ha insistido en que Biden "siempre ha sido un político corrupto" y ha calificado como "vergonzoso" el asunto. "Las investigaciones de la prensa, durante el impeachment, e incluso de dos comités del Senado dirigidos por republicanos han llegado a la misma conclusión: que Joe Biden no cometió ningún delito en la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania", ha incidido el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates.

En el caso de Facebook, la plataforma ha reducido su distribución. El jefe de política de comunicaciones de la compañía, Andy Stone, ha explicado a través de su cuenta de Twitter que aunque la historia cumple las condiciones para ser comprobada por los verificadores independientes de la red social, por el momento, "reduciremos su distribución en nuestra plataforma".

This is part of our standard process to reduce the spread of misinformation. We temporarily reduce distribution pending fact-checker review. https://t.co/vf3CBvLmjj — Andy Stone (@andymstone) October 14, 2020

Con respecto a Twitter, han ido más allá y ha suprimido por completo la distribución de la historia. La red social ha alegado que la historia viola su política interna contra la publicación de material digital robado y el uso de información personal. Por esta razón, la plataforma ha cerrado la cuenta personal de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, por compartir el artículo.

As noted this morning, we also currently view materials included in the articles as violations of our Hacked Materials Policy.https://t.co/gCY4BnBHHa — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 14, 2020

El directo ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha asegurado posteriormente que la comunicación de la red social no fue la adecuada con este tema ya que la plataforma comenzó a bloquear la URL sin compartir inicialmente con los usuarios los motivos detrás de esta decisión. Se trata de la primera vez que esta plataforma limita directamente la difusión de un tema de un sitio web de noticias.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

El The New York Post ha criticado a ambas compañías en un editorial asegurando que con estas medidas estaban tratando de ayudar a la campaña electoral de Biden: "Facebook y Twitter no son plataformas de medios. Son máquinas de propaganda".

Trump critica la decisión

Por su parte, Trump ha críticado la decisión de ambas redes y ha insistido en la necesidad de eliminar las protecciones legales de las grandes plataformas de internet recogidas bajo la sección 130 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. "Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los correos electrónicos que son la pistola humeante del vago de Joe Biden y su hijo, Hunter, en el New York Post. Es solo el principio para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. ¡Eliminen la sección 230!", ha escrito el presidente.

Asimismo, en un mitin en Des Moines, Iowa, Trump ha exigido a Biden que revele "de inmediato" toda la documentación relacionada con este supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido su hijo. El presidente también ha sugerido que las alegaciones de corrupción contra Hunter Biden deberían descalificar a su padre de la carrera presidencial. "He pasado por años de una falsa, ilegal y totalmente desacreditada caza de brujas", ha asegurado Trump, "y ahora se ha revelado que fue un engaño del 'otro lado', que debe pagar un precio por lo que hicieron. ¡Piensa en dónde estaríamos ahora sin las historias falsas y fraudulentas cada noche, durante años!".

Congratulations to the @nypost for having exposed the massive corruption surrounding Sleepy Joe Biden and our Country. He’s always been a corrupt politician. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

No es la primera vez que una información sobre el hijo de Biden protagoniza un enfrentamiento con las redes sociales. Hace un año, Facebook fue duramente criticado por los demócratas por no retirar un anuncio de Trump sobre las relaciones de Joe Biden con Ucrania. En aquella ocasión, y tras una denuncia del equipo del ex vicepresidente, la red social aseguró en ese momento que esta decisión se basaba en "la libertad de expresión, el respeto por el proceso democrático y la creencia de que, en las democracias maduras con una prensa libre, el discurso político es posiblemente el discurso más analizado que existe". Días después, el propio Zuckeberg matizó que la plataforma no eliminaría el contenido político de su plataforma si considera que es de carácter noticioso, aunque vaya en contra de sus estándares, porque considera que las personas deben ser las que juzguen sus contenidos.