Zuckerberg sobre no eliminar los anuncios políticos falsos: "Nuestra norma es no verificar el discurso político"

Publicada el 23/10/2019 a las 18:00 Actualizada el 23/10/2019 a las 19:51

Rep. Waters: "Are you telling me…you plan on doing no fact checking on political ads?"



Zuckerberg: "Our policy is that we do not fact check politician's speech....we believe that in a democracy it is important that people can see for themselves what politicians are saying." pic.twitter.com/dYDaM1d0cd — CSPAN (@cspan) October 23, 2019

Sobre Libra

Por tercera vez en dos años, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg , ha regresado a Washington para dar explicaciones ante el Congreso de Estados Unidos. Si en abril de 2018, acudió a dos comparencias en días consecutivos a las dos cámaras legislativas para responder sobre el escándalo de Cambridge Analytica , este miércoles ha vuelto para dar explicaciones ante el comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre Libra, su proyecto de crear una criptomoneda de uso global Aunque la comparencia giraba entorno a este polémico lanzamiento, lo cierto es que los congresistas se salieron del tema principal e interrogaron a Zuckerberg sobre otros temas como el movimiento antivacunas o. En concreto, la presidenta de este comité, Maxine Waters, preguntó al creador de esta red social sobre la decisión del imperio tecnológico de no eliminar los anucios políticos falsos y si planean verificar este tipo de publicaciones. ". Creemos que en una democracia es importante que la gente pueda escuchar por sí misma lo que dicen los políticos", argumentó el CEO de la plataforma.Asimismo, también explicó que esta decisiónya que, "desde una perspectiva comercial", el porcentaje de anuncios políticos es "muy pequeños para nuestro negocio". "Esto es por principio, creo en dar voz a las personas y creo que estos anuncios pueden ser una parte importante de la voz", aseguró Zuckerberg.No es la primera vez que el fundador de Facebook reafirma esta idea. La semana pasada, en un evento en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), Zuckerberg ya dejó claró que, aunque vaya en contra de sus estándares, porque considera que las personas deben ser las que juzguen sus contenidos. "No lo hacemos para ayudar a los políticos sino porque creemos que", argumentó y matizó que este tipo de publicidades son "más tranparentes" en su plataforma que "en cualquier otro sitio".Estas aclaraciones de Zuckerberg, primero en Georgetown y ahora ante el Congreso, llegan después de que a principios de octubre, Facebook se negará a eliminar un anuncio falso de la campaña de reelección del presidente Donald Trump sobre, tras una denuncia del equipo de ex vicepresidente, actualmente candidato en las primarias demócratas para las elecciones del año próximo en EEUU. La red social aseguró en ese momento que esta decisión se basaba en "la libertad de expresión, el respeto por el proceso democrático y la creencia de que, en las democracias maduras con una prensa libre, el discurso político es posiblemente el discurso más analizado que existe".El equipo de campaña de Biden calificó esta decisión de "inaceptable":, estas mentiras y teorías de conspiración amenazan con socavar la integridad de nuestras elecciones". El vídeo en cuestióny así beneficiar a su hijo Hunter. En concreto, afirma que ofreció mil millones de dólares en ayuda si el país europeo expulsaba al hombre que investigaba a una de las compañías vinculadas a la familia del ahora candidato demócrata.Con respecto al tema central de esta comparecencia de Zuckerberg ante el Congreso, el CEO de este imperio tecnológicoen el mundo al estar respalda "principalmente por dólares". "Si Estados Unidos no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado", apuntó el fundador de la plataforma sobre Libra.Según el fundador de la plataforma, China estaría trabajando en "el lanzamiento de una idea similar en los próximos meses"., argumentó.Sin embargo, los congresistas no opinan lo mismo, según argumentó la presidenta de este comité,, son muchas las preocupaciones que tienen muchos en el Capitolio con respecto a Libra relacionadas con "la privacidad, los riesgos comerciales, la seguridad nacional, la política monetaria y la estabilidad del sistema financiero global".pusó en duda las afirmaciones de Zuckerberg de que esta criptomoneda ayudará a las personas pobres a ingresar al sistema financiero. "Uno de los hombres más ricos del mundo viene aquí y se esconde detrás de las personas más pobres del mundo" cuando, según este congresista demócrata de California lo que busca es "ayudar a aquellos para quienes el dólar no es una buena moneda:".Facebook y las otras 27 organizaciones que forman laanunciaron en junio la creación de esta criptomoneda, cuya sede estaría en Ginebra (Suiza) que estaría integrada en WhatsApp y Messenger. El plan inicial era que su lanzamiento se produjese