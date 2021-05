Israel lanza un intenso ataque aéreo contra el norte de la Franja de Gaza

Biden cree que la reacción de Israel a los ataques de Hamás "no es excesivamente significativa"

Publicada el 14/05/2021 a las 08:07 Actualizada el 14/05/2021 a las 09:53

El Ejército israelí ha atacado en las últimas horas más de un centenar de objetivos del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, durante la que ha sido la noche más intensa de bombardeos desde el inicio de la nueva ronda de hostilidades que ha dejado un total, según el último balance del Ministerio de Salud gazací, 119 palestinos muertos. Las autoridades sanitarias han precisado que 27 de los fallecidos eran menores de edad y añadido que son más de 600 las personas que han resultado heridas en esta nueva escalada de violencia. Israel, por su parte, sigue insistiendo en que la mayoría de víctimas en territorio palestino son miembros de grupos terroristas o civiles fallecidos como consecuencia de cohetes fallidos de Hamás.

En lo que se refiere a las bajas israelíes, han sido confirmadas ya nueve víctimas mortales tras la muerte de una mujer de 50 años de edad que falleció al caer al suelo mientras se dirigía corriendo a un refugio antiaéreo en Ramat Gan. También ha resultado herido de gravedad un hombre de unos 60 años por el impacto de un cohete en la localidad de Askelón.

Tras una noche de intensos combates, este viernes por la mañana han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Asdod, Sederot y la región de Shaar Haneguev. El Ejército ha informado de qu que en el transcurso de la noche del jueves y el viernes por la mañana, fueron disparados 220 proyectiles adicionales desde el enclave, de los cuales una treintena ellos no cruzaron la frontera y aterrizaron dentro de la Franja.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), han comunicado a través de su cuenta de Twitter que han derribado un avión no tripulado de Hamás lanzado hacia Israel. Sobre la relación con el enclave, el Ejército israelí se ha visto obligado a desmentir informaciones que apuntaban a una incursión de sus fuerzas en el interior de la Franja de Gaza, y ha aprovechado para levantar la orden emitida el jueves por la noche por la que se obligaba a cualquier persona dentro de los cuatro kilómetros de la frontera de Gaza a permanecer en un refugio antiaéreo. No obstante, recomiendan que los ciudadanos permanezcan cerca de estos enclaves para poder acceder rápidamente a ellos en caso de ser necesario.

Respecto a la represalia israelí sobre territorio gazací, las FDI han precisado que unos 160 aviones han llevado a cabo un ataque simultáneo masivo contra una red de túneles de Hamás debajo de la ciudad de Gaza alrededor de la medianoche del jueves. Durante casi 40 minutos, unos 450 misiles han alcanzado aproximadamente unos 150 objetivos en el norte de Gaza en un ataque del que todavía no han determinado los daños las fuerzas israelíes, según informa The Times of Israel. Además de los ataques aéreos, el Ejército israelí se ha servido de tanques, cañones de artillería y soldados de infantería en la frontera con Gaza para lanzar bombardeos.

Asimismo, continúan los enfrentamientos violentos entre árabes e israelíes en distintas ciudades, con protestas, linchamientos y disturbios. La Policía israelí ha confirmado el arresto de al menos 43 personas durante otra noche de intensos disturbios en la ciudad de Lod, donde vive un destacado segmento de población árabe israelí, dentro de las tensiones comunitarias que comenzaron en Jerusalén Este. La Policía también ha confirmado que una de las sinagogas de la ciudad fue incendiada y que un trabajador de los servicios de emergencia resultó herido de un disparo, según informa el diario Yedioth Aharonoth.

En un intento por detener la creciente violencia, el ministro de Defensa del país, Benny Gantz, aprobó el lunes el despliegue de ocho unidades reservistas de la Policía Fronteriza, pero hasta ahora solo la mitad se ha presentado al servicio. La Policía esgrime que la lentitud de la respuesta se debe a la dificultad para movilizar a un número tan grande de agentes en un período de tiempo tan limitado. El jueves por la mañana, Gantz ordenó el despliegue de otras diez unidades de reservistas de la Policía Fronteriza y solicitó al Ejército israelí que ayudara en los esfuerzos para restaurar la calma social.

Los nuevos enfrentamientos han estallado después del aumento de las tensiones en Jerusalén, al alza por las órdenes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se recrudecieron durante los últimos días para protestar contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, que dejaron cientos de palestinos heridos.

Netanyahu: "Dije que le cobraríamos un precio muy alto a Hamás"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recordado a través de Twitter que esta nueva ofensiva es parte del "alto precio" que anunciaron que le harían pagar a Hamás. "Dije que le cobraríamos un precio muy alto a Hamás. Hacemos esto y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. No se dijo la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario", ha advertido. Asimismo, ha subrayado que "actuaremos con todas nuestras fuerzas contra enemigos en el exterior y forajidos en el interior para restaurar la calma en el Estado de Israel". "Apoyamos al cien por cien a la Policía y al resto de las fuerzas de seguridad para restaurar la ley y el orden en las ciudades de Israel; no toleraremos la anarquía", ha añadido.

Hamás ha cifrado en 150 los ataques aéreos registrados, mientras uno de sus portavoces ha dicho que "el enemigo criminal lleva a cabo incursiones de espectáculo destinadas al sabotaje y la destrucción".

Por su parte, el portavoz del brazo armado de Yihad Islámica, la Brigada Al Quds, Abu Hamza, ha advertido este jueves a Israel de que si piensa "en la batalla terrestre", ese será el "camino más corto" para asegurar la "victoria" de las milicias palestinas, recoge la agencia palestina Maan.

Biden cree que la reacción de Israel "no es excesivamente significativa"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la respuesta del gobierno de Israel a los ataques de Hamás sobre algunas ciudades de su territorio y ha considerado que la reacción " no ha sido excesivamente significativa". "Una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción excesivamente significativa", ha dicho Biden este jueves a los periodistas en un encuentro en la Casa Blanca. "La cuestión es cómo llegar a un punto en el que se reduzcan significativamente los ataques, especialmente los ataques con cohetes que se lanzan de manera indiscriminada contra centros de población", ha añadido según recoge la agencia Bloomberg.

Biden ha confirmado en una rueda de presa que mantuvo el miércoles un encuentro telefónico con Netanyahu que espera mantener más conversaciones con altos funcionarios israelíes y que Estados Unidos está en contacto continuo con otros países que podrían mediar en una tregua, como Egipto.

Por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha trasladado que Washington "está abierto" a mantener un diálogo en Naciones Unidas la próxima semana en relación a lo que está sucediendo en Israel. "Estamos abiertos y apoyamos una discusión en Naciones Unidas, para comienzos de la semana que viene. Espero que esto nos dé algo de tiempo para que la diplomacia tenga algún efecto y ver si de verdad podemos lograr una reducción real de las tensiones", ha dicho Blinken en rueda de prensa. También ha subrayado que "los ataques con misiles deben cesar", que Israel tiene "derecho a defenderse" y que Estados Unidos ha comenzado ya a "involucrar con urgencia" a sus socios regionales "para que prevalezca la calma".

Tras estas declaraciones de Blinken, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha afirmado, a través de su perfil de Twitter, que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo "para discutir la situación en Israel y Gaza". "Estados Unidos continuará participando activamente en la diplomacia al más alto nivel para tratar de reducir las tensiones", ha agregado la embajadora, cuya oficina habría bloqueado un esfuerzo por llevar a cabo la tercera reunión del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión para este viernes.

Diplomáticos del Consejo han asegurado al medio israelí The Times of Israel que Estados Unidos ha presionado para que la reunión se celebrase el próximo martes y no este viernes, como se había planteado. Finalmente, Washington ha aceptado, a partir de presiones de Noruega, China y Túnez, que la sesión abierta se lleve a cabo el domingo. Las dos anteriores reuniones de emergencia del Consejo sobre la situación entre Israel y Gaza se llevaron a cabo a puerta cerrada y concluyeron sin una declaración conjunta. Estados Unidos bloqueó la declaración porque en ella se condenaba la violencia ejercida por ambas partes.