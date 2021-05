La Autoridad Palestina insta al Tribunal Penal Internacional a investigar los "crímenes de guerra" y la "agresión" de Israel

Publicada el 19/05/2021 a las 09:51 Actualizada el 19/05/2021 a las 10:51

El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al Maliki, ha instado al Tribunal Penal Internacional (TPI) a investigar los "crímenes de guerra" y la "creciente agresión" de Israel al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Según recoge el Ministerio en una publicación en su perfil de Twitter, la embajadora palestina, Rawan Sulaiman, ha entregado la carta "urgente" de Al Maliki al TPI. En la misiva, el ministro de Exteriores palestino ha pedido al TPI una "rendición de cuentas por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose en Palestina, incluidos el barrio Sheij Jarrá, en Jerusalén Este y Gaza", según recoge Europa Press. Asimismo, ha indicado que "el Estado de Palestina continúa proporcionando sistemáticamente al Tribunal información y documentación sobre nuevos crímenes que caen dentro de la jurisdicción del TPI en el contexto de la investigación sobre la situación".

Entre los puntos clave de la carta, según el Ministerio, se señala a que Israel "está sometiendo al pueblo palestino a una escalada cada vez mayor de violencia, matanzas y destrucción indiscriminadas y está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

Asimismo, se indica que este "tiene como objetivo una de las ciudades más densamente pobladas del mundo", una ciudad "presa de una crisis humanitaria cada vez más grave provocada por más de 14 años de bloqueo inhumano y persecutorio y 54 años de ocupación ilegal".

"Mientras atacan y matan a una población sitiada y destruyen su infraestructura vital, los funcionarios israelíes han prometido intensificar aún más su ataque contra la Franja de Gaza ocupada", recoge también la misiva, según el Ministerio, que ha apuntado también a la "destrucción injustificada" de bienes, escuelas, torres comerciales, edificios residenciales y medios de comunicación. Todo ello, son "crímenes de guerra y una manifestación más de los ataques israelíes generalizados y sistemáticos", ha añadido la cartera.

Por ello, en la misiva se ha reclamado a la Fiscalía del TPI que emita "advertencias" a los funcionarios israelíes y que "acelere su investigación sobre los abominables crímenes de Israel, incluidos los crímenes de lesa humanidad de persecución y apartheid". En marzo de 2021 el TPI abrió una investigación formal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos después de cinco años de investigaciones preliminares. La investigación comenzó antes de que iniciaran los nuevos enfrentamientos en el vecindario de Sheij Jarrá, en Jerusalén, y el incremento de la violencia entre palestinos e israelíes.

Mejorar el acceso a Gaza

En el marco de un Foro de la ONU sobre la Cuestión Palestina, Naciones Unidas ha reclamado mayores esfuerzos para la mediación y mejorar el acceso humanitario a Gaza. La jefa de Asuntos Políticos y de Paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, ha subrayado en su discurso, que la comunidad internacional debe hacer "todo lo posible" para reducir la violencia.

DiCarlo ha incidido en que la ONU ha estado "activamente involucrada" en la mediación y ha abogado por encontrar una salida al conflicto ya que, de no ser así se presenciarán "más episodios de tensiones y desesperación". En este sentido, se ha referido a que "las necesidades humanitarias aumentarán considerablemente, especialmente en Gaza, donde la situación ya es desesperada".

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU, Mark Lowcock ha indicado, por su parte, que "no hay ningún lugar seguro en Gaza". "El lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados hacia zonas pobladas de Israel es inaceptable y debe terminar", ha agregado también.

Durante una sesión informativa en Ginebra, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke, ha cifrado en 60.000 el número de personas que se han visto obligadas a abandonar o huir de sus hogares en Gaza y en unas 47.000 las que han encontrado refugio en las escuelas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Asimismo, los hospitales de la Franja de Gaza también se han visto dañados y se alerta de una escasez de medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha añadido que decenas de trabajadores sanitarios han resultado heridos en los territorios palestinos.

Por otro lado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha aplaudido la apertura del paso fronterizo de Kerem Shalom hacia Gaza que servirá para suministrar ayuda humanitaria esencial tras nueve días de crisis. Ese punto de tránsito en el sur de Gaza permanecía cerrado desde hace ocho días, junto al cruce de Erez en el norte de Gaza.

217 muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza



Al menos 217 personas han muerto a causa de los bombardeos ejecutados desde el 10 de mayo por Israel contra la Franja de Gaza, según el último balance facilitado por las autoridades del enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ministerio de Sanidad gazací ha señalado que entre los fallecidos hay 63 menores de edad, así como 1.500 heridos de diversa consideración en el marco de la ofensiva, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.



Los ataques aéreos israelíes han continuado a primera hora del día, incluido uno que ha alcanzado un edificio perteneciente a la Universidad Islámica en la Franja, que contenía centros educativos y una biblioteca, sin que haya detalles sobre si además ha dejado víctimas. Asimismo, han sido bombardeadas varias viviendas en las localidades de Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Abasan, así como oficinas de Hamás y edificios gubernamentales en el enclave.



Entre los objetivos también se encuentra Mohammed Deif, comandante de las Brigadas de Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, al que habrían estado atacando desde hace una semana, cuenta el diario The Jerusalem Post, citando fuentes militares. Según las informaciones recogidas por este diario, durante las últimas cinco horas no han sido disparados proyectiles desde la Franja, con el último disparado a las 6.15 horas (hora local), en medio de los esfuerzos internacionales para pactar un alto el fuego.



Al balance de víctimas en Gaza hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde la Franja, entre ellas una ciudadana india, y la de más de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represión de las últimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusalén.



Las fuerzas israelíes han comunicado que dos de sus soldados han resultado heridos este martes por los disparos recibidos durante un tiroteo cerca del asentamiento de Beit El, en Cisjordania, en el que han fallecido tres ciudadanos palestinos. Según Israel, su Ejército han devuelto un ataque que se produjo desde el interior de una manifestación que estaba teniendo lugar en esa zona.



El Ejército israelí ha señalado a primera hora del día que durante la madrugada de este martes ha destruido varios "objetivos terroristas" en Ciudad de Gaza, incluidos lanzacohetes y túneles de Hamás. "Hamás demuestra una vez más que pone deliberadamente objetivos militares en zonas civiles", ha agregado. Asimismo, el portavoz del Ejército israelí, Hidai Zilberman, ha destacado que en el marco de sus operaciones ha matado a más de 150 supuestos integrantes de Hamás y Yihad Islámica. En este sentido, ha dicho que más de 120 eran integrantes de Hamás y más de 25 eran miembros de Yihad Islámica.



Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho durante la jornada un llamamiento al fin de las hostilidades y ha destacado que los enfrentamientos "ya ha provocado una gran cantidad de víctimas civiles, entre ellos niños", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. "Es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos", ha manifestado Putin, quien ha abogado por buscar una solución al conflicto que se ajuste a las resoluciones aprobadas hasta la fecha por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Israel ataca 40 objetivos con un ataque de 120 bombas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que en la última noche han atacado varios objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, con el lanzamiento de 122 bombas a la red de túneles del grupo, mientras desde el enclave se ha informado de al menos cuatro fallecidos en los ataques de la madrugada.

"Los aviones han continuado atacando esta noche en las áreas de Jan Yunis y Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. Como parte de un ataque de 25 minutos, fueron alcanzados unos 40 objetivos subterráneos de la organización terrorista Hamás", ha precisado el Ejército israelí.

El portavoz general de las FDI, Hedi Zilberman, ha indicado que se continúa así atacando por área geográfica para hacerlo de "manera selectiva y severa", ya que en la noche del martes y madrugada de este miércoles se han centrado los operativos en las ciudades de Jan Yunis y Rafá, "desde donde se dispararon la mayor parte de los cohetes al sur de Israel".

En estos ataques a la red de túneles de Hamás en Gaza, a la que se conoce popularmente como "el Metro", Israel ha alcanzado sistemas de comando y control, un depósito de armas ubicado en oficinas de la sede seguridad interna del grupo en Jan Yunis, lanzacohetes, puestos militares e infraestructuras terroristas ubicadas en casas de comandantes, han precisado las FDI.

El Ejército israelí ha afirmado que también otros objetivos en la Franja de Gaza de la organización terrorista Yihad Islámica han sido atacados, entre ellos un lanzacohetes, un apartamento operativo utilizado por la matriz de cohetes de la organización y un RPG que se utilizó para disparar cohetes durante la Operación Wall Guard.

"Esta mañana se estima que durante la noche unos 10 operativos de Hamás y Yihad Islámica fueron asesinados como resultado de los ataques que llevamos a cabo", ha agregado el portavoz de las FDI, que han cifrado en 50 los lanzamientos desde la Franja contra Israel en la última noche.

Por otro lado, Zilberman ha confirmado este miércoles que el Ejército ha intentando eliminar en dos ocasiones al comandante de las Brigadas de Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, si bien este ha sobrevivido. Al respecto al fallido intento de llegar a Deif, fuentes cercanas a Hamás han indicado que este no ha sido "objetivo de asesinato", si no que se trataba de una información "destinada a fines de guerra psicológica", recoge el medio israelí Yedioth.

En el marco de los ataques en la madrugada de este miércoles, se ha informado de cuatro palestinos fallecidos, entre ellos el periodista Yusef Abu Hussein, en una serie de ataques en diferentes zonas de Gaza, informa la agencia palestina WAFA.

El mismo medio ha indicado que el periodista ha sido víctima de un ataque con misiles en una vivienda cerca del cementerio Sheij Radwan, al norte de Ciudad de Gaza, mientras otras personas que han resultado heridas han sido trasladadas al hospital. Además, esta madrugada se ha alcanzado una vivienda en la calle Al Shuhada también en Ciudad de Gaza, en la que han fallecido al menos tres civiles y otros tres han resultado heridos, informa la agencia oficial palestina WAFA.

Por otro lado, medios palestinos han informado de ataques israelíes a primeras horas de la mañana de este miércoles también a un edifico residencial, el mercado de automóviles del barrio de Zeitun y cercanías de las Torres Karamé, en Ciudad de Gaza, lo que ha causado grandes daños en viviendas. Asimismo, se han reportado ataques en Jabalya, Jan Yunis, Rafá —donde se habría alcanzado la sede de una organización caritativa— o la región de Al Maghazi, entre otros.

Según la agencia palestina Maan, un avión israelí ha bombardeado un edificio residencial en la calle Al Saftawi, al norte de la Ciudad de Gaza, y otro ha destruido el edificio Al Muntada, al este de Jan Yunis. Por otro lado, Hamás ha afirmado haber lanzado cohetes contra seis bases de la Fuerza Aérea israelí en la noche del martes y ha precisado que se trataban de las bases Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim y Ramon. Mientras tanto, las sirenas antiaéreas han sonado en el sur de Israel en la mañana de este miércoles, si bien a lo largo de la madrugada han saltado las alertas en Sderot, Asdod o Rehovot, entre otras.

"Ausencia de responsabilidad internacional"

Mientras el conflicto continúa con más ataques en la décima jornada desde la escalada del conflicto, el embajador palestino en la ONU, Ryad Mansour, ha condenado que el Consejo de Seguridad no haya aún emitido una resolución respecto a la situación. Mansour ha lamentado que Israel, "la potencia ocupante", está "cometiendo crímenes de guerra, violando todos los Derechos Humanos, causando muertes generalizadas, heridos y una destrucción brutal, en ausencia de responsabilidad internacional", recoge WAFA. Así, ha subrayado la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger al pueblo "indefenso" en "el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental y especialmente ahora en la Franja de Gaza sitiada".

El Consejo de Seguridad ha celebrado este martes su cuarta reunión para tratar la situación en Israel y los territorios palestinos, un encuentro que habría terminado nuevamente sin resultado, según han indicado fuentes diplomáticas involucradas en el encuentro a The Times of Israel. La sesión, convocada por Noruega, China y Túnez, se ha celebrado a puertas cerradas y después de que en la anterior, la tercera, Estados Unidos volviese a bloquear una declaración conjunta para pedir el alto el fuego a ambas partes.

Israel "debe detener esta locura"



Por otro lado, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha lamentado este martes la muerte de once menores, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, que estaban recibiendo apoyo psicológico por parte de los equipos de la ONG a consecuencia de los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre sus hogares. El NRC ha contado que once de los más de 60 niños que han muerto durante la última semana estaban participando en un programa para ayudarles a lidiar con los traumas y problemas psicológicos derivados de este tipo de conflictos en las 118 escuelas que la ONG tiene repartidas por la Franja de Gaza.



"Estamos devastados al saber que ocho niños a los que estábamos ayudando con el trauma fueron bombardeados mientras estaban en casa, pensando que estaban a salvo", ha expresado el secretario general de la NRC, Jan Egeland.



"Ahora se han ido, asesinados con sus familias, enterrados con sus sueños y las pesadillas que los atormentaban. Pedimos a Israel que detenga esta locura, los niños deben ser protegidos. Sus hogares y sus escuelas no deben ser objetivos. Dejen de bombardearlos ya", ha demandado Egeland. Si bien Egeland ha pedido "a todas las partes" un alto el fuego para que se pueda atender a las víctimas, también ha remarcado "que no puede haber paz ni seguridad mientras haya injusticias sistémicas", por lo que "Es necesario levantar el asedio de Gaza y poner fin a la ocupación de los territorios palestinos".