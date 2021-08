Bruselas cree que todavía es posible frenar el cambio climático pero pide actuar "con decisión" y unidad

La Comisión Europea ha señalado este lunes que no es "demasiado tarde" para "romper la inercia" y conseguir frenar la crisis climática, pero ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para actuar "con decisión" y unidad en la lucha contra el cambio climático.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha publicado un mensaje en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que destaca que el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) "demuestra urgencia inmensa de actuar ya para atajar la crisis climática".

The #IPCC #ClimateReport shows the immense urgency of acting now to tackle the climate crisis. It’s not too late to stem the tide and prevent runaway climate change, but only if we act decisively now and all act together.

"No es demasiado tarde para romper la inercia y evitar el cambio climático, pero sólo si actuamos ya con decisión y todos juntos", ha escrito el holandés, quien ha recordado que se trata de una crisis "global".

En la misma línea, el máximo responsable de la política ecológica de la UE ha enfatizado que mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados "requiere emisiones cero en todo el mundo" y "el despliegue rápido de políticas para conseguirlo".

"La COP26 debe ser el lugar en el que el mundo diga: ¡suficiente!", ha apostillado Timmermans en referencia la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará a principios de noviembre en Glasgow (Reino Unido).

También ha reaccionado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, quien ha advertido de que el informe avisa de que "no queda tiempo para limitar el calentamiento global y evitar cambios desastrosos sobre la vida del planeta".

No time left to limit global warming and avoid disastrous changes to life on our planet, says #ClimateReport by @IPCC_CH. But we can do it.



EU paved the way for #2050climate neutrality. It’s a challenge but also a huge opportunity for a better, fairer and more prosperous world.