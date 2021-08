"Si Afganistán entra en la oscuridad, ellas entran en el terror": una campaña exige a la comunidad internacional que proteja a las afganas

La entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto horrorizó al mundo ante la situación de peligro inminente de las mujeres y niñas afganas. Todos los medios de comunicación alertaron sobre los riesgos que corre la población del país, la BBC sentenció: “El mundo mira en silencio esta guerra contra las mujeres”.

En España, periodistas y escritoras lanzaron una llamada urgente a la comunidad internacional para mantener abiertas las fronteras de Afganistán. A través de un manifiesto titulado Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas, piden que los países implicados en la toma de decisiones frente a la invasión talibana se comprometan con la acogida de los refugiados y refugiadas. Exigen que se preste atención primordial a las mujeres, que por el hecho de serlo, se encuentran en especial situación de riesgo ante la llegada de un régimen que les prohíbe trabajar, asistir a la escuela o conducir su vida al margen de una moral fanática. Y animan a todas las mujeres dedicadas al sector de la información a firmar la carta, añadiendo que también "está abierta al apoyo de todos los hombres que quieran sumarse".

La petición ya cuenta con más de 12.000 firmas, tras una semana desde su lanzamiento. La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) ha organizado este martes de una rueda de prensa en la que las promotoras han explicado la iniciativa y anunciado sus próximos pasos. Convocada en el Ateneo de Madrid, ha contado con las periodistas Gabriela Cañas, Rosa Montero, Soledad Gallego-Díaz y Fátima Anllo, presidenta de Clásicas y Modernas.

Contamos el Mundo se ha sumado al encuentro. Se trata de una asociación de mujeres periodistas en multitud de países, incluido Afganistán. Entre sus filas hay corresponsales, reporteras de guerra y socios en América Latina, África, Oriente Medio y Europa. Paloma García Ovejero, su secretaria general, y Pilar Requena, autora del libro Afganistán, han expuesto la gravedad de la situación en el país, alertando sobre el peligro al que se enfrentan las niñas, las adolescentes y las mujeres a manos del régimen talibán.

Las cuatro impulsoras de la iniciativa han mostrado su “satisfacción” tras el apoyo recibido. La presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, recordaba la labor de sus compañeros de profesión: “A parte de defender al pueblo afgano, no quiero olvidarme de los periodistas. Están sufriendo en sus propias carnes la represión”. La exdirectora de El País, Soledad Gallego-Díaz, ha aclarado que las miles de firmas no solo son de profesionales de la información. Entre las firmas de apoyo hay "artistas, empleadas de banca, empleadas de limpieza, deportistas o técnicas de sonido” en lo que ha supuesto un llamamiento “que se extiende a toda la sociedad”. Defiende que con la iniciativa “no piden nada extraordinario, se trata de asegurar derechos mínimos y fundamentales”. E insta en que las actuaciones deberán prolongarse en el tiempo, “no queremos que esto acabe en dos semanas, las fronteras han de permanecer abiertas. Hacen falta meses de presión para que la comunidad internacional no olvide lo que está pasando”.

El próximo paso será llevar las firmas al Parlamento Europeo. Hoy mismo entrarán en contacto con los representantes de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y se reunirán con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un régimen genocida contra las mujeres

La periodista Rosa Montero ha citado unas declaraciones de una mujer afgana para la BBC: “El mundo mira en silencio esta guerra contra las mujeres”, explicando que la frase puede aplicarse “en todos los lugares del mundo”. “Cuando Trump puso condiciones en febrero del año pasado, las mujeres no estuvieron en la mesa de negociación. Y, sin embargo, este se trata de un régimen que es genocida contra las mujeres”. Ha recordado que la comunidad internacional ha ejercido presiones diplomáticas y económicas, pero “nunca se ha hecho lo mismo sobre las mujeres”. En la misma línea que sus compañeras, exige que continue la defensa de las afganas: “Tenemos que estar dispuestas a mantener esto durante meses, años, a presionar a los gobiernos, esto debe ser una prioridad en la agenda internacional”.

Contamos el Mundo ha agradecido la labor de los actores implicados en las evacuaciones, por “lo poco que han dormido y lo mucho que han llorado”. Viente de las personas evacuadas por el Gobierno español son conocidas personalmente por las mujeres de la asociación. Pilar Requena, periodista de TVE enviada a Afganistán en varias ocasiones, se lamentaba: “Los que hemos ido hemos estado clamando en el desierto que se hiciese algo. Desgraciadamente, no se le ha dado una oportunidad al país. Lo que dejamos atrás es a todo un pueblo, mujeres y hombres afganos que creyeron en nosotros”. Para Requena, la situación es de una gravedad histórica: “El colapso de Afganistán es la decadencia de Occidente”. Antes de terminar, ha advertido a los presentes: “Si Afganistán entra ahora en el infierno, en la oscuridad, las mujeres entran en el terror, en la posibilidad de ser asesinadas, de ser esclavas sexuales. Hay que seguir gritando”.

El manifiesto puede leerse en cuatro idiomas y firmarse en esta página web.