Sarkozy, condenado a un año de cárcel por financiación ilegal un día después de ser el invitado estrella de Casado en el PP

Publicada el 30/09/2021 a las 11:05 Actualizada el 30/09/2021 a las 12:04

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, ha sido este jueves declarado culpable de financiación ilegal por su campaña presidencial del año 2012 y condenado a un año de cárcel, según ha informado Europa Press. La noticia ha saltado tan solo 24 horas después de que el exmandatario participase como invitado estrella en la Convención Nacional que celebra el PP, en la que el presidente del partido, Pablo Casado, alabó su gestión. El fallo, además, se ha publicado cerca de seis meses después de ser sentenciado a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La jueza Caroline Viguier ha resaltado que "Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto" y ha dicho que "fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas", según ha informado el diario francés Le Monde. "No era su primera campaña y tenía conocimiento de las normas de derecho", ha manifestado la jueza, quien ha apuntado que, pese a todo ello, "Sarkozy siguió manteniendo encuentros en las mismas condiciones que hasta entonces".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Sarkozy conocía las cuentas de su campaña" y ha añadido que el gasto superó el límite por más de 16,2 millones de euros. "El tribunal considera que el techo fue superado a partir del 18º encuentro, el del 31 de marzo de 2012. A partir de esa fecha, cada acto supuso una infracción", ha valorado.

Sarzoky estaba siendo juzgado junto a otras trece personas —todas ellas declaradas culpables— por el caso Bygmalion, que gira en torno a una supuesta falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación gala. Los investigadores sospechan que el coste real rondó los 42 millones de euros, ampliamente por encima de los 22,5 millones requeridos.

El expresidente francés ya fue condenado a principios de marzo a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, al término de un proceso en el que se concluyó que había ofrecido un trato de favor a un juez a cambio de información privilegiada.

Solo un día después de sus lecciones a Casado

La noticia ha llegado tan solo 24 horas después de que el expresidente francés participara en la convención del PP, en la que apareció como maestro del líder conservador. Durante el acto, Sarkozy aseguró que cuando conoció a Casado hace once años en el Palacio de Elíseo de París supo inmediatamente que un día estaría al frente del Gobierno español. "No necesitaba uno ser muy inteligente para decirlo porque basta con verle y entendemos exactamente lo que tiene en el corazón", proclamó entre aplausos de los asistentes a la tercera jornada de la convención.

Y agradeció la invitación. "Jamás me arrepentí. No tenéis que arrepentiros de vuestra elección. No hay un centímetro de mi cuerpo que tenga una cicatriz, pero si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, con más fuerza y más velocidad porque la política es la vida", proclamó, para concluir: "Os siento vivos. Viva el PP".