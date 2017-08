El cuerpo jurídico (político) militar

Comparación en tres etapas

Hace poco se hacía un recuento en prensa de los militares diputados al Congreso, no solo de los actuales. De los siete citados,, lo que llama la atención, pues este cuerpo –unificado en 1988– es muy reducido. Si se completa la lista con otros militares parlamentarios –curiosamente todos jurídicos militares– los diputados Gómez de las Roces, Jiménez de Parga, Benzo y los senadores Sainz de Varanda y José Prat (de los pocos parlamentarios con acta en la II República y en la actual democracia) la cuestión adquiere ciertas proporciones. Ya hablaba el general jurídico López Medel de unen tiempos de Franco.Además de ocupar numerosos cargos, ningún acontecimiento importante carece de su presencia. El primer Consejo Nacional de FET y de las JONS en 1937 contó con Fernández-Cuesta y Vegas Latapié. En la–por el conflicto en la Universidad– estuvieron dos ministros (uno cesó) y enfrente –entre los más revoltosos– un cadete jurídico del Aire, Pradera (luego expulsado) y más tarde uno de los responsables de la línea editorial de El País. En el, primer encuentro de la oposición exterior con la interior, participó Sainz de Varanda, o eldecon Altozano y Vegas Latapié.Elsalpicó en los 60 al exministro y gobernador del Banco de España, Navarro Rubio. Y en elel jurídico militar Crespo Montes integró la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado que, para evitar el vacío de poder invocado por los golpistas,secuestrado en el Congreso.Ministros, subsecretarios y directores generales en casi todos los ministerios, presidentes de altas instituciones, gobernadores civiles, alcaldes; sin olvidar su presencia en el deporte, la empresa y la banca, la prensa o la cultura. El jurídico famoso más reciente es Miguel Sáenz, nuevo académico de la RAE.De esta versatilidad –ya desde el siglo XIX– dejó irónica constancia en sus MemoriasSerrat Bonastre, de cuyo Cuartel General evocó, entre otros, a Martínez Fuset: “…del Cuerpo Jurídico Militar, que por este solo hecho resultaba el técnico universal…”. Luego recalaron allí otros dos jurídicos militares, Blas Pérez y Fernández-Cuesta, que llegarían a ministros.Lo visto justificaría dedicarles cierta atención, aunque aquí, para resaltar su presencia en política, no se hablará de su participación en la Justicia militar.Su peso con Franco se deduce de datos de los estudios de Jerez, Bañón, Baena, Busquets o Álvarez; por ejemplo, su(1943-77). De 326 militares procuradores,, siendo el cuarto cuerpo de funcionarios más representado, con un 6%, casi como los abogados del Estado. Los enfoques clásicos como sistemas políticos, papel del Ejército, peso de los licenciados en Derecho en la clase política o pertenencia a un cuerpo civil de élite (el salto a la política puede venir por ahí) deben completarse con el análisis de las, generosas en tiempos de Franco y muy restrictivas desde 1977 hasta hace relativamente poco.Aunque en el franquismo, sobre todo al inicio,, para que se sintieran representadas –al no ser el Régimen una Junta Militar– bastaba la mera presencia en el Gobierno (además del Jefe del Estado) de un ministro por cada Ejército. Y al ser tradición que lo fueran de “armas combatientes”, quedaba vedado el acceso al Gobierno por esta vía a los jurídicos militares, que a pesar de todo, tuvieron, con, una notable presencia gubernamental.Para Gabriel Cardona, la utilidad de los jurídicos militares consistía en “combinar sus conocimientos legales con la disciplina militar”, lo que podría hacer suponer casi el “copo” del Ministerio de la Gobernación. Pero de los seis jurídicos que fueron ministros de Franco, solo dos, Pérez González y Garicano, lo fueron de este departamento. El resto ocupó las carteras de Hacienda, Información y Turismo, Agricultura, Justicia y la Secretaría General del Movimiento. El acceso, al menos al Gobierno, no lo es por su condición castrense, salvo a Gobernación y con matices., con la excepción, quizás por las fechas, de Herrera Esteban.En democracia, el nombramiento de Trillo en el 2000 –como cuenta en sus Memorias– fue más, aunque sorprendió que, a esas alturas, un militar –aunque retirado y del cuerpo jurídico– fuera ministro de Defensa.Pero mejor que buscar razones es ir a los grandes datos sobre la afición de los jurídicos militares por la política, amor correspondido desde la clase política que los recluta.Durante lo que llamaremos Transición, de la muerte de Franco a las elecciones de junio del 77,. Más allá de la decisiva acción de la oposición democrática, el final del proceso de cambio viró al cauce institucional con laque tenía que pasar por las Cortes orgánicas. Delvoto de los militares procuradores en la Cámara se destacó el de los “Príncipes de la Milicia”, olvidando a los jurídicos. De loscatorce jurídicos militares procuradores –que se dice pronto–en contra Fernández-Cuesta, absteniéndose Pardo Canalís. De entre ellos, cuatro ministros de Franco lo hicieron a favor (Garicano, Herrera Esteban, Pérez González, Solís) y uno en contra.Elen laseraen noviembre de 1976eran consejeros nacionales del Movimiento; tres designados, Álvarez Romero, Garicano y Solís y cuatro elegidos representantes de las Familias, Benzo, Herrera Esteban, Pardo Canalís y Vizcaíno. A, Fernández-Cuesta y Pérez González, les nombró el anterior Jefe del Estado,representaban a las Diputaciones Provinciales, Gómez de las Roces y Pérez-Serrabona y loslo eran por razón de su cargo; Osorio, miembro del Gobierno, Díaz-Llanos y Fernández-Victorio presidentes del Colegio Nacional de Economistas y del Tribunal de Cuentas.En la Legislatura Constituyente de 1977-79, seguirían tres: Benzo y Gómez de las Roces como diputados y Osorio como senador de designación Real. Él y Fernández-Victorio, que presidió el Tribunal de Cuentas de 1968 a 1982, son ejemplos de. Osorio fue, de forma continuada entre 1965 y 1989, diversos cargos (de origen “digital” o vía votación): subsecretario de Comercio, presidente de Renfe, procurador en Cortes, consejero del Reino, ministro, vicepresidente del Gobierno, senador designado por el rey y de 1979 a 1989, diputado al Congreso.Vamos a ver qué sucede al comparar el periodo de la Transición –los dos primeros gobiernos del rey Juan Carlos– con el Régimen de Franco y la actual Democracia.En el Gobiernola cota más alta es Osorio, en la Transición, como vicepresidente., seis, algunos de larga y variada trayectoria como tales; su último gobierno tendrá dos, aunque no estaban desde su inicio: Solís, repescado y Herrera, su portavoz. Los dos gobiernos de la Transición contaron, respectivamente, con dos jurídicos militares Solís y Osorio, con Arias, y uno, Osorio, con Suárez, frente a dos en democracia y en gabinetes distintos: Jiménez de Parga (UCD) y Trillo (PP). Con él, como ministro de Defensa en el segundo mandato de Aznar,. No estuvieron en los gobiernos del PSOE (solo un subsecretario, Sanjuán en Interior) y con Rajoy, todavía no.Siguiendo con el Ejecutivo, tuvieron en el franquismo una importante presencia como subsecretarios y directores generales. Los gobernadores civiles, aunque parecerían el “marco natural de colocación política” de los jurídicos militares (y tuvieron su cuota) estaban más reservados a las “armas combatientes” de Tierra.Con Trillo presidente del Congreso se alcanza el puesto parlamentario más importante: eso sí, las Cortes orgánicas contaron en la Transición con catorce efectivos, por debajo de la media de estas Cámaras, pero muy por encima de las Legislaturas democráticas.Además, los jurídicos militares, ocuparon otras altas responsabilidades. Elfue presidido por Jiménez de Parga, el detuvo de 1968 al 82 el mismo presidente y Fernández-Cuesta lo fue delen 1945. Al frente del, en los sesenta, estuvo Navarro Rubio y elha contado con dos vocales del cuerpo. La democracia ha aportado un, Gómez de las Roces en Aragón, y cierta participación, que se mantiene,. Los alcaldes son una constante en las tres etapas, aunque menor en la constitucional; eso sí, elegidos, siendo el más conocido el de Zaragoza en 1979, Sainz de Varanda.Al margen de lo institucional, llama la atención su, solo dos y de la Armada (Sanjuán y Ramos) y durante la Transición, en los partidos. En Alianza Popular (PP) ninguno de sus siete fundadores lo era; sí su secretario general, Iranzo. Y del PCE no se conocen simpatizantes, excepto Buhigas que en 1977 era capitán, pero de la escala de Complemento.La política de los 70 no puede entenderse sin la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (), cuya ala “posibilista”, cuando los partidos estaban prohibidos,, liderado, entre otros, por los jurídicos Algora y Osorio. También estaba, en cuya línea editorial participaba García Escudero, del cuerpo, pero no de Tácito. O sin el, foro de debate “dentro de un orden” promovido por otro jurídico, Guerrero Burgos.Con Franco, algunos cargos –sin contar ministros– parecían, por su reiteración, diseñados para los jurídicosdirector general de Correos y Comunicaciones, gobernador Civil de Barcelona, presidente de la Diputación de Granada o director general de Cinematografía y Teatropara el que fue nombrado García Escudero en dos ocasiones, 1952 y 1962Curiosamente, el puesto de director general de Seguridad no fue ocupado entonces por jurídicos militares. Sí en la Transición, por Rodríguez Román y también con Alfonso XIII y la II República, en ambos casos, Carlos Blanco.Y para concluir, varias anécdotas. Lapor ABC, quizás porque un jurídico militar –Picó– fue alto directivo de su empresa editora, el Boletín Informativo de la ACNdP o las semblanzas del general López Medel. Y laSuárez preparó sin éxito las oposiciones (de la Armada en 1959) y Arias lo fue de la escala honorífica y de la de complemento. Coinciden en escribir sus recuerdos o Memorias, Vegas Latapié, Fernández-Cuesta, Navarro Rubio, García Escudero, Osorio, Jiménez de Parga, Trillo y Sáenz.narra en las suyas que, siendo ministro de Hacienda, los gastos de Defensa pasaron a la consideración técnica de “no rentables”, lo que molestó a sus compañeros militares, tanto que algunos intentaron que se le formara un ¡Tribunal de Honor!