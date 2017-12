El problema de explicar los problemas de España

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_566S--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_566E--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_598S--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_598E--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_748S--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_748E--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_768S--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_768E--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_271S--&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_271E--&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;!--cke_bookmark_291S--&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;!--cke_bookmark_291E--&amp;amp;gt;&lt;!--cke_bookmark_314S--&gt;&lt;!--cke_bookmark_314E--&gt;<!--cke_bookmark_258S--><!--cke_bookmark_258E-->

Explicar España a un grupo de periodistas austriacos y alemanes es una tarea difícil, y hacerlo en inglés, un salto mortal. Primeroen cualquiera de los cuatro idiomas oficiales.Para salir del laberinto preparé un Key Note (Power Point para los de Microsoft) con la esperanza decontado desde todo tipo de estereotipos, mentiras y simplezas (valen otros adjetivos).Me invitó el Forum journalismus und medien (Fjum), dedicado a organizar seminarios y tender puentes de entendimiento., porque eso es Cataluña, de momento. Les decidió la gran atención mediática y los debates en los cafés de Viena. Es un asunto que enciende pasiones en el Irak del que informa Mikel Ayestarán y en la Mauritania por la que viaja Bru Rovira. Ese momentum ha pasado.Steven Forti, investigador italiano y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue el encargado de hablar de Cataluña.Empecé por decir que habíalos que no hablaban inglés (Rajoy) y los que llevaban toda la vida estudiando inglés (Aznar).Los idiomas son una de lasen el que aún se discute si se debe enseñar religión (católica) en un centro público de un Estado aconfesional (¡ojo que está en la sacrosanta Constitución!). En Europa es normal que las personas con educación superior se manejen en perfecto inglés.También les dije que existía una subcategoría: lasque pronunciaban como yo. Hubo risas. Fue un alivio.Para empezar dije dos cosas: no se trata de una disputa entre dos bloques homogéneos. Existe una, y en España, aunque bastante menos en la esfera política. Segundo apunte: el problema no es Cataluña, sino España. Cataluña sería un síntoma de una enfermedad mayor.El conflicto territorial no es nuevo. No lo solucionamos en la Edad Media. Seguimos de alguna manera con: Castilla-León, Aragón (ahora Cataluña), Navarra (hoy sería el País Vasco), Granada (Andalucía) y Portugal, el único que se independizó (dos veces).Los Borbones, que llegan al trono tras la guerra dinástica de 1714 (que los independentistas han convertido de guerra secesión y en madre de todos los agravios),, entre otras razones por la geografía peninsular (les recomiendo La historia de España de Pierre Vilar).Según el medievalista español Ruiz-Domènec,(lo fue hasta 1898) o llega un acuerdo con la periferia. Algo que está por ver.Vilar incide mucho al principio en la importancia geográfica que moduló nuestra forma de ser.a las influencias modernizadoras. Las periferias se dejaron seducir con más facilidad. Esta sería una de las muchas diferencias intelectuales, y de carácter entre Castilla (por entendernos) y Cataluña.Esa Castilla cerrada se dedicó a la guerra, primero en la supuesta Reconquista (solo lo fue al final) y después en la conquista de América Latina.. Fue una gran combinación que se avería en 1898. Las principales víctimas del hundimiento de los restos del imperio español fueron los industriales (textiles) catalanes. Ese fracaso da argumentos y alas a La Renaixença que establece las bases del catalanismo político moderno.: tres guerras carlistas, tres sublevaciones carlistas, más de 200 asonadas, pronunciamientos, intentos del golpe y golpes de Estado. Empezó mal, con el grito de “vivan las cadenas”. Expliqué que la alergia del carlismo a todo avance, empezando por el liberalismo que les llevó a las armas, se mantiene en una parte de la derecha española, y de la Iglesia nacional. Es el primer tufo, anterior al tufo del franquismo. Son elementos que están sobre el escenario en la crisis actual.El siglo XX, ese que nunca da tiempo a estudiar porque se acaba el curso, tuvo las luces de la II República, primer intento de modernización integral de España. Acabó mal porque enfrente estaban la oligarquía, los terratenientes, la Iglesia ultramontana y parte de las Fuerzas Armadas. Fracasó porque intentó, con enemigos poderosos y en un ambiente europeo de crecimiento de los fascismos.Si el 98 fue un herida que ahonda el pesimismo español, la, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil y la dictadura nos laminaron por completo. Fue una lobotomía. Aún existe miedo a hablar en muchos pueblos.Seguimos consin que el Estado, en cualquier de sus instituciones, haya hecho nada después de casi 40 años de democracia (39 de Constitución). Cité al escritor checo Iván Klima: “Un país que ha vivido 40 años bajo una dictadura tiene una pérdida de la honestidad colectiva”.Es ese nuestro problema,, de ahí la corrupción rampante y el silencio ciudadano. Un país que vota a corruptos tiene una avería en su sala de máquinas.Tenemos un problema territorial sin resolver, tampoco se atrevió la Constitución que nos dejó un título VIII como alfombra que todo lo cubre., a políticos valientes capaces de sentarse y dar un impulso a la Carta Magna, y resolver problemas. A cambio tenemos irresponsables y oportunistas en Madrid y Barcelona. Estamos ante la gran oportunidad de resolver España, que sea una casa amable para todos.Los vivan las cadenas y muera la inteligencia son los de una forma de hacer política. Carecemos de estructuras complejas que nos permitan pensar fuera del marco. Nos mandan un grupo de opositores que solo saben aprenderse los temarios de memoria. Fuera de los tochos no existe nada.. Fuera de ella tampoco hay vida.Solo ascienden los que piensan igual que la jerarquía dominante, los que obedecen. Cuando nos enfrentamos a un problema extraordinario como el actual. Prietas las filas hasta el suicidio final.El mismo miedo a hablar que existe en algunos pueblos se da en las estructuras de mando. Es la dictadura de lo gris. En España hay miedo a salirse del grupo. En Cataluña, también., un traidor, recibe el bullying en las redes sociales. Esto de los buenos y malos alemanes tenía un nombre en los años 30.Con la crisis planteada en Cataluña necesitamos gente capaz de salirse del marco, necesitamos valientes. Pero tenemos a Rajoy al frente de España. Y a Carles Puigdemont en arrebato místico en Cataluña. Es verdad que, pero no garantiza la inteligencia del emisor.El nacionalismo catalán siempre se ha expresado dentro de España. Incluso Lluís Compayns (el de la lección de historia que no leyó Pablo Casado) declaró¿Qué ha cambiado? Tres factores conjuntos, la tormenta perfecta que nunca vio el PP:La suma de la globalización y la crisis económica deja unos Estados nacionales debilitados. Está claro que. Son los que deciden los recortes y las privatizaciones. Su objetivo es derrumbar el Estado de bienestar.Surge una rebelión contra las élites que se mide en el hundimiento de muchos de los partidos socialdemócratas y en el avance de la ultraderecha en casi toda Europa. En España tuvimos el 15-M y Podemos. Ellos fueron nuestra respuesta a los mismos problemas.Todo esto se canaliza en Cataluña a través de la identidad y dea todos los problemas. Se trata de un discurso simple, pero efectivo. Funciona igual que las religiones, con fe ciega.Expliqué los errores de Rajoy y los de los independistas exprés y cuáles son las opciones tras el 21-D. Todas pasan porque las partes hayan mejorado su lectura de la realidad.(datos de la Generalitat en el 1-O). Uno de sus referentes, Eslovenia, tenía un 90% de apoyo. Insistir es contumacia en el error.Se equivocaría Rajoy si piensa que todo está hecho, que su 155 obró el milagro.. Los independentistas no están fuera de juego.Hay un doble puente para salir de la crisis:, y que los catalanes voten dos veces en un doble referéndum. Es una propuesta de Santiago Muñoz Machado en su libro Cataluña y las demás Españas (Crítica).Si después de esta intervención, mis amigos austríacos siguenhabrán logrado algo esencial, estar como la mayoría de los españoles.