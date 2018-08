Orden y seguridad

Publicada el 13/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/08/2018 a las 16:25

por competir con el PP de Casado para, no ha tenido empacho en acudir al lema, de evidentes connotaciones nazis,para lanzar una campaña que pone el foco en los manteros alentando la estrategia del. Los inmigrantes que intentan vender imitaciones en las calles de las principales ciudades se convierten así en el icono de lo que desde Ciudadanos se entiende como enormes amenazas: los que nos, los que hacen competencia ilegal a los comerciantes que pagan impuestos, los que acuden en masa a, los que llenan de desorden e inseguridad nuestras calles.Como se ha mostrado en varios medios de comunicación estos días, España es uno de los países. Sólo hace falta darse una vuelta por ahí fuera para comprender el valor que tiene poder andar por las calles, regresar a casa por la noche caminando, o dejar que nuestros hijos vayan y vengan solos al instituto. Si lo miramos con perspectiva global,. Cuestiones que no se valoran porque forman parte de nuestra cotidianidad más asumida son un escándalo… Cuando le dices a un brasileño que prefieres regresar caminando al hotel después de la cena, cuando preguntas a una bonaerense la mejor ruta para llegar a la plaza de las madres de mayo y te mira ojiplática diciendo, “¿Vas tú sola? Bueno, ve mejor por esa avenida. Te robarán, pero no te matarán”, o cuando provocas el escándalo en un hotel de Nairobi intentando conseguir que te dejen pisar la calle por la noche sin necesidad de pasear con dos guardaespaldas.. España está, según fuentes oficiales, entre los países europeos conpor cada 100.000 habitantes. Y esto lo percibe así la ciudadanía. Según lo reflejado por el Eurobarómetro de junio de 2017 , a la afirmación "mi ciudad, municipio o pueblo es un lugar seguro para vivir", el 69% de los encuestados afirmó estar "muy de acuerdo", el 26% "de acuerdo", y sólo el 5% manifestó estar "en desacuerdo".El otro eje de la campaña de Ciudadanos contra los manteros se ha centrado en lafrente a la competencia desleal. Hace falta desconocer las más elementales dinámicas del consumo y el comercio, o querer, para hacer creer que las falsificaciones que en las mantas se venden a precios irrisorios compiten con los escaparates de la Gran Vía madrileña o del Puerto de Barcelona. En este reportaje comerciantes que conviven día a día con los manteros¿Por qué, entonces, Ciudadanos, emprende una campañaalguna, y alejada del sentir de buena parte de la población? Porque una cosa es que ahora no haya datos que soporten el supuesto peligro, y otra es que sí que existe miedo a lo que puede venir en un futuro. En definitiva, fue lo que, que recibió –junto a los votos de lay de multimillonarios afines– el apoyo de buena parte de las sectores más populares, temerosos de llegar a ser las próximas. Con este factor están jugando los partidos populistas, xenófobos y de extrema derecha que han emergido en Europa.No deja de ser paradójico que las mismas corrientes de pensamiento que defienden ela ultranza y unasean después las que se aprovechan delque este "todo vale" genera en las clases populares, alentándolo primero y recogiendo sus réditos electorales después.El que quiera que nuestras ciudades sean seguras y ordenadas debería empezar por–madre de la gran mayoría de tensiones sociales–,cero con cualquier forma de machismo –somos nosotras las que sentimos más inseguridad–, crear espacios peatonales llenos de gente y comercios que promuevan el paseo y el–auténtico fin y sentido de la civis–, y por supuesto, restringir al máximo elque causa cada año más de 10.000 muertes prematuras en España porEsto no implica, por supuesto, negar que el fenómeno migratorio y todas sus derivadas necesitan deque permitan afrontarlo como la oportunidad que es yadecuadamente los riesgos que comporta.de nuestras ciudades no son los variosque ocupan las aceras de las avenidas comerciales de las grandes urbes, sino losque, ante la ausencia de propuestas, no tienen reparo alguno ensembrando miedo. El problema es que las tempestades nos pueden arrastrar a todos.