No me voy, me ausento...

Publicada el 23/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/02/2019 a las 20:11

info Libre

info Libre

Queridos lectores, escribo este artículo paratemporalmente. No, no me voy a presentar a las elecciones. ¿Se imaginan? Sería mucha risa –más todavía– que yo apareciera en el mapa electoral. Nada más lejos de mi intención, esta campaña ya está lo suficientemente animada. No se preocupen, vivan tranquilos, no es ese el motivo. Muy fan.No abandono como, ni lo mío es definitivo, ni tengo desavenencias con mis jefes –ellos siguen siendo los mismos que contaron conmigo cuando nació este proyecto y continúan dándome el mismo apoyo, el mismo respeto y el mismo cariño que el primer día–. Además yo no tengopara que acerque el coche oficial a mis zapatos.Tampoco me voy a otra plataforma informativa para hacer magdalenas, ni he perdido las primarias contra algún otro colaborador de, ni hay un pacto a tres autores para desalojarme de esta silla tan confortable que me han dicho que seguirá aquí a mi vuelta.La razón para ausentarme durante un tiempo no está en que mis presupuestos no hayan salido adelante, ni me tomo, ni hago un break porque esta mañana me haya levantado pensando que soy un boxeador hombre, tranquilo, senador Alcaraz. No dejo de escribir durante unos meses porque alguien haya puesto en duda–no lo tengo–, ni la autoría de mi tesis doctoral –tampoco la tengo, algún día me pondré a ello, o no, vaya usted a saber–.No hago un receso porque me acusen de haber espiado a mis compañeros de, ni porque me sienta responsable de la salida a Bolsa de Bankia, ni porque Villarejo tenga unas grabaciones cenando conmigo en un burger.Les dejo tranquilos durante un tiempo, porque lo necesito –me refiero al tiempo– para llevar a caboY aunque mi silencio será temporal, les confieso algo: no me resulta nada fácil tomar distancia en este preciso momento. No solo por lo mucho que disfruto elaborando esta piececilla para ustedes, sino porque el momento político y social en el que nos encontramos es muy vistoso. El festival multielectoral está en marcha y la actualidad no deja de darnosy, ya saben lo creyente que soy en su poder curativo en los momentos complejos…Se lo aseguro, voy a echar de menos cada sábado que no pueda declararme “Muy fan” de lo que tenemos y de lo que vendrá… Como suele decirme Julia Otero, “”, pero una misión es una misión y hay que encararla con responsabilidad.Esta columna, en la que utilizo el sentido del humor –siempre que puedo– como hago con el resto de los asuntos importantes de mi vida –siempre que puedo–, es para míy si no puedo dedicarle el tiempo y la energía necesarias, si no puedo continuar haciéndolo con la dedicación que requiere el respeto que me merecen ustedes, los que pierden unos minutos de su día, de su vida, en leer mis ocurrencias, mis pensamientos y mis opiniones, lo honesto es colgar el letrero de Ahora vuelvo.Gracias por su lectura, por sus críticas, por sus aportaciones. No entiendo la vida sin escribir y ustedes le dana lo que hago.Solo será un ratito, por favor, espérenme aquí, Ahora vuelvo…