Carta abierta a Méndez de Vigo

Carl Schurz



"My mother, drunk or sober"

Chesterton



"My country, right or left"

Íñigo:Permite que te tutee. A fin de cuentas tenemos prácticamente la misma edad, año arriba, año abajo. Sólo hemos coincidido, personalmente y que yo recuerde, una vez. Creo que fue cuando el Congreso de los Diputados decidió colgar el cuadro de El Abrazo, de Juan Genovés, símbolo de la Transición española, en el vestíbulo de uno de sus edificios en la Carrera de San Jerónimo.Creo recordar que hiciste un discurso centrado en la tesis de que el ciclo que abrió Picasso con el Guernica en 1937 concluye con El Abrazo de Genovés en 1976. Momento, según dijiste, en el que fuimos capaces de, abriendo unaUna convivencia de 40 años en la que el cuadro descansó el sueño de la memoria incómoda, en los sótanos del Museo Reina Sofía (pese a nuestras quejas reiteradas), hasta que las necesidades del guión político hicieron necesario reivindicar unAllí, en el cuadro, están unos, junto a los retratos de los reyes eméritos, los de los nuevos reyes y los bustos de los presidentes de la República Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña y de quien luchó con más ahínco por el derecho al voto de la mujer, Clara Campoamor.Y, sin embargo,, ministro. Tu árbol genealógico hunde sus raíces en personajes como el Marqués de Cubas y va estableciendo transversales de parentescos cruzados con las casas aristocráticas de media España, que fueron sembrando racimos de títulos. Los De Cubas, los Aldama, los de Atarfe, Areny, Arcentales y hasta el condado pontificio de Santa María de Sisla.Pese a lo prolijo y abundante de las ascendencias y descendencias, hasta una baronía de Claret ha llegado hasta ti y terminaste casado con la nieta de los marqueses de Bolarque e hija del marqués de Albayda. Mis raíces son, al menos, tan largas como las tuyas, peroLos tuyos, tu familia y tu gente eran monárquicos. Los míos debieron serlo poco. En la casa de tu abuela trabajó un tiempo, no mucho (un día te contaré por qué),, como parte de lo que llamaban el “cuerpo de casa”. Lavaba ropa y planchaba, en una casa donde se servía el “té de la gallina”, reunión de señoras en la cual, en sonadas ocasiones, aparecía Carmen Polo de Franco. Ya tu abuelo había sido ayudante de cámara de Alfonso XIII y participó en el alzamiento del 36, falleciendo en combate. Mis abuelos también fueron a la guerra,Tu padre llegó a ayudante, o asistente, del dictador. A su boda, en San Jerónimo el Real, asistieron Carmen Polo, Ramón Serrano Suñer, Girón de Velasco. El mío era cantero, albañil, portero y se casó en el pueblo por el mismo tiempo que el tuyo, por lo cual, siendo tú y yo primogénitos,Mi padre murió, como el tuyo, a principios de los 80.y te has desenvuelto como profesor, europarlamentario, secretario de Estado, ministro., que era la carrera de los hijos tontos de los ricos y los hijos listos de los pobres. Luego Geografía e Historia en la UNED y soy maestro del Ministerio que hoy diriges.Pasas por pertenecer a los sectores ultracatólicos del PP, junto a los Trillo, Guindos, Báñez, Morenés, o Tocino. Amante de las obras de beneficencia. Yo ya no sé bien ni lo que soy. Si de alguna iglesia he de ser,. También un poco socialista, comunista, libertario, republicano… un laberinto por el que he tenido que aprender a transitar, vaya. De esa amalgama que tus ancestros llamaban de la “cáscara amarga”. Tus formas son educadas, las mías no tanto, no siempre. Por lo demás, imagino que intentas ser feliz, a tu manera, como yo lo intento, a la mía.Henos aquí, Íñigo, tú al frente del Ministerio de mi oficio, en un momento en el que hay que redefinir la educación para los próximos treinta o cuarenta años. Eso que todos llamáis el Pacto Educativo, del que dependerá que tengamos, o no, en el futuro, unaLaha destrozado buena parte de los compromisos adquiridos durante la Transición democrática. Laha hecho el resto, promoviendo cesiones de suelo, prebendas y ayudas para centros privados concertados, frecuentemente de ideología neoconservadora. Las prácticas neoliberales en lo económico han producido un uso y abuso de la educación entendida como negocio y adoctrinamiento. Por eso el Pacto no puede ser un trágala, una aceptación de los recortes y las desigualdades que se han apoderado del sistema educativo.Tal vez suscribieras la máxima de Carl Schurz y seguro que los dos nos acogeríamos a la divisa de Chesterton. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a adoptar la posición de Orwell y aparcar nuestras vidas tan diferentes, la tuya y la mía, portadoras de las vidas de los tuyos y los míos, si de lo que se trata es de hacer que quienes vienen detrás de nosotros, crezcan educados en libertad y en igualdad. Nada más, Íñigo, pero tampoco nada menos.Dale una vuelta en estas fiestas.Francisco Javier López Martín

Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013​​​.