¿Qué está pasando en Pontevedra?

______________

Xabier Fortes es vicepresidente del Consejo de Informativos de TVE.

Cada cierto tiempo, en las actividades creativas más diversas, surge una generación irrepetible de talentos que da nombre a una escuela o vanguardia. Ahora que se ha muerto Tom Wolfe, creador del llamado Nuevo Periodismo junto a Capote, Breslin, Portis, Talese y compañía, sería conveniente quizás echar una mirada a, sin la osada pretensión de comparar la ciudad del Lérez con Nueva York (aunque podría), ni a unos protagonistas con otros. Puede que no tengan el porte elegante del genial virginiano afincado en Manhattan, pero sus páginas no dejarán a nadie indiferente.Es el jefe de la tribu y. Se le supone, por el apellido, hijo de un francés que vino a hacer la guerra con Napoleón y que decidió quedarse al abrigo de las rías, consumiendo la cosecha local de albariño en cualquier furancho, antes que seguir al general corso por los campos de batalla de toda Europa. Alguno aún le llama Yabuá, con pronunciación gala., pescador de pulpos en Portonovo por la mañana y corresponsal del Diario de Pontevedra por la tarde, tras dejar las capturas de cefalópodos en la lonja. Sus primeros textos en el periódico de la capital de la provincia causaron tanto impacto que pronto sus amistades le recomendaron irse a Madrid. Lo que hizo fue utilizar ese consejo como título y publicar el libro fundacional de toda esta generación. En sus páginas se encuentran, entre ellos el inigualable "Morir en Caneliñas". Tras leer ese libro le llamó Pedro J. Ramírez para convertirlo en la firma de cabecera del El Mundo, de la que saltó a El País. Hoy es. Hincha acérrimo del Madrid, aún se escucha como una psicofonía en la plaza de la Verdura su lamento adolescente "¡A dónde carallo iba Buyo!" tras la primera de las ligas perdidas en Tenerife."Gordo sobrevalorado labrándose un pasado". Su perfil de Twitter ya nos avisa de. Genial, ocurrente y bonachón a partes iguales. Sus contraportadas en Diario de Pontevedra... si las facultades de periodismo sirviesen para algo. Autor de un libro cuyo título es mas largo que el propio texto: El inaudito secuestro de Mariano Rajoy en la Plaza de Toros de Pontevedra consumado por el borracho Tito Nogales que encerró al presidente en un zulo hasta que su padre se enteró y vendió al prisionero a una banda de albaneses. Evidentemente tuvo que autoeditarlo, pero al menosEl último en integrarse al grupo. Más que de Pontevedra, es de Campelo, república suburbial y mariñeira pegada a la capital, de la que apenas le separan los últimos meandros del río Lérez ya convertido en ría, como si fuese la frontera del Pecos. De tanto escuchar a los clientes del bar-restaurante Casa Otilio que regentaba su abuelo, mientras servía tazas de albariño, acumuló un impresionante background deque lo catapultó a la fama. "De cuerpo presente" es posiblemente el articulo más redondo... cuadrado y triangular del periodismo deportivo español, una deslumbrante metáfora sobre Guardiola, con el que mantiene línea directa. Acaba de publicar Alienación Indebida, en la editorial Círculo de Tiza, apadrinado por Manuel Jabois y Juan Tallón. Cruyffista y Guardiolista radikal. Su único dios es el pase horizontal.La más joven del grupo, y sí, ya lo sé,. Como algunos de los integrantes del Nuevo Periodismo Pontevedrés se dio a conocer a través de un blog y sobre todo por un artículo que la encumbró justo en plena polémica por lacon una frase dirigida al ministro que sonó como un latigazo: “Mi coño tiene una particularidad bestial:". Poco después publicó en Ediciones Península el libro España no es un país para coños. Organizó junto a, la voz más cristalina de la radio española, el foro Las mujeres que piensan son peligrosas, que puso patas arriba la ciudad de Pontevedra, con la participación de, y que nos hizo a algunos ver las cosas de otro modo... aunque al final, como siempre, acabamos todos de copas.De momento juega en la liga local... porque los ojeadores de periódicos deben estar de vacaciones.desde la paginas del Diario de Pontevedra, lo mismo te monta una exposición, que dirige un suplemento cultural y literario o escribe una crónica taurina en la Feria de la Peregrina.. Nadie como él domina el uso del gallego y el castellano con igual destreza. Acabará siendo académico.Es de Pontevedra aunque él no lo sabe y piense que es coruñés. Nunca un libro ha revolucionado tanto el panorama periodístico en España como su ya totémico Fariña, y debió ser por eso que(al libro, no al autor). No aporta grandes novedades sobre los orígenes del contrabando y el narcotráfico en Galicia que ya no hubiesen escrito Felipe Suárez, Perfecto Conde o Julio Fariña (que ya es casualidad, con ese apellido), perohasta componer un lienzo impresionista sobre los capos de la droga. El guion adaptado para la serie del mismo nombre ha hecho el resto. A Nacho Carretero le debemos que después de chubasco o morriña, una nueva palabra gallega se incorpore al diccionario castellano.Otro pontevedrés que no sabe que lo es. En este caso piensa que es Ourensano. Caso único, fue jefe de prensa de un ministro y. Domina como nadie el registro literario y deportivo. Aunque todos los lunes podemos leer sus dardos en la prensa nacional, se ha especializado más en el. Es de todos los antes citados el que más títulos ha publicado, desde Libros Peligrosos, (un repaso sobre las obras que le marcaron) hasta el muy reciente Salvaje Oeste, una novela que recrea la irrupción, esplendor y decadencia de una generación de políticos que se apropiaron de un país. Su estilo como narrador es tan impredecible como el juego de su equipo, el Atlético de Madrid.Si algún día se encuentran en apuros, quédense con sus nombres. Puede que necesiten sus servicios.