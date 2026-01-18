Illa tendrá que estar ingresado en el hospital dos semanas tras sufrir 'déficit motor' en las piernas

Salvador Illa ingresó este sábado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona después de sufrir un fuerte dolor en las piernas mientras corría a primera hora de la mañana. El equipo médico ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el president de la Generalitat que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores, según informa EFE.

Los sanitarios del hospital barcelonés no han podido determinar el motivo de la perdida de fuerza en las piernas, informa El País, y seguirán haciéndole pruebas.

