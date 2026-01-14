La cumbre autonómica sobre financiación acaba con el rechazo de todas las regiones salvo Cataluña

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas de este mediodía tras de más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro, y en declaraciones a los periodistas, que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Cataluña, han manifestado su desacuerdo.

Albert ha explicado que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña.