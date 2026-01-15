Sin regreso, de María Ángeles Maeso

Sin regreso - María Ángeles Maseo

Tigres de papel. 2025

La nueva obra de la colección Genialogías, de la editorial Tigres de papel, rescata este Sin regreso, obra del año 1991 de María Ángeles Maeso. Hablaré del libro, de su contenido, pero antes quiero mencionar que este poemario forma parte de una colección, una apuesta por la memoria, la visibilización y la búsqueda en común de otras maneras de decir desde las periferias (del capitalismo, del mundo editorial, de la atronadora voz masculina, de una homogeneización de los discursos).

Poetas como Concha Méndez, Noni Benegas, Juana Castro, Paca Aguirre o Ada Salas son algunas de las poetas que ya han sido publicadas en esta colección tan necesaria. María Ángeles Maeso es una poeta de la resistencia, de la honestidad, de lo que se conoce como poesía crítica o de la conciencia. Sincera, directa y poderosa, Maeso no solo enarbola proclamas e ideas revolucionarias sino que las acompaña con su vida y su ejemplo, también, por supuesto, con una poesía crítica que señala la injusticia y no aparta la mirada.

Sin embargo, en este Sin regreso, su primer libro escrito con 35 años y ganador del Premio Jorge Manrique en 1990, no se dedica a aquellos ingredientes que normalmente están asociados a un activismo político, combativo sobre temas amplios que nos implican en lo colectivo. En este poemario Mª Ángeles vuelve a aquella Ítaca de los primeros años en el pueblo, de la inocencia, de la presencia real y poderosa de lo natural, del paso de un río que no vuelve:

«Fue en silencio. Un mirar cerrado

disgregaba las venas de los lirios

promulgando un delta ineludible».

Pero el objeto de su poema tampoco es un mundo lírico, como el de Teillier, sino un mundo por explorar, casi mítico, oculto en su mayor parte, y cuya esencia acompañará a la poeta durante su vida, tanto personal como poética. Y es que Sin regreso es un libro serio, y mucho más teniendo en cuenta que es su primera obra, en el que la autora descifra sin miedo una cercanía que también fue dolorosa, desamparada (como podemos ver también en la interesante entrevista que le hace la también poeta Diana García Bujarrabal al final del libro) y en la poesía aquella niña encontró el refugio que no la acompaña desde entonces.

El libro se divide en tres partes: La primera, homónima al título del libro, la segunda que se titula El ojo serio de las cosas y por último Tríptico epigonal. En la primera parte Maeso nos habla de la naturaleza, estaciones, infancia… y también soledad y ruptura. Son poemas con versos cortos, hondos y exactos. En El ojo serio de las cosas extiende la frustración y el sentimiento de soledad de la primera parte:

«No están ellos.

(…)

Si queda un árbol,

está esparciendo por el aire su simiente

confiándole su destrucción».

Y cierra esta sección con uno de los mejores poemas del libro, titulado Palabra escrita, en el que se aprecia la necesidad que tiene la autora por el encuentro con las palabras.

Termina este volumen con Tríptico epigonal, que incluye tres poemas que contrastan en fondo y forma con el resto del libro, ya que son extensos, casi torrenciales, y en ellos María Ángeles Maestro nos enseña una muestra de lo que será su poética a lo largo de los libros que vendrán: poesía, denuncia y compromiso.

Sin regreso es una obra particular porque nos muestra cómo se forma una conciencia crítica. Maeso ha mostrado muchas veces cómo usar las palabras para defender la decencia y la justicia, pero no sabíamos hasta ahora (bueno, los que tuvieron la suerte de leer el libro en los 90 y 2000, sí) cómo había crecido y cómo se habían formado dichos ideales y qué los había motivado. Para ello es de agradecer que la editorial Tigres de Papel haya acompañado al libro de un interesante prólogo de Amelia Sanz y la mencionada entrevista realizada por Diana García Bujarrabal y acompañada de los poetas Alberto García Teresa y Belén García Nieto.

*Jorge García Torrego es periodista, bibliotecario y escritor. Cuenta con seis libros publicados y desde 2012 publica reseñas literarias en diversos medios.