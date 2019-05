¡Estos son los que mandan!

Isabel Serra | Fernando Luengo

Publicada el 03/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/05/2019 a las 16:44



______________

Isabel Serra es candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y Fernando Luengo es miembro de la candidatura

No son los políticos que nos representan en los parlamentos nacionales, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos; tampoco los que han ganado su escaño en el Parlamento Europeo. Los que verdaderamente mandan, ni rinden cuentas ante ella, son los queo.Los informes sobre inversiones directas mundiales elaborados por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo contienen información estadística relativa a la relevancia de las, no financieras y financieras.En 2017, último año para el que esta organización entrega datos sobre este asunto, el ranking de las empresas no financieras estaba encabezado por(británica) seguida por(japonesa),(francesa),(británica) y(alemana). El volumen de activos concentrado por la decena de firmas más importantes equivalía al(PIB)(UE) y al 62% del de Latinoamérica y el Caribe, era 2 veces el del África Subsahariana y casi 3 veces el de nuestra economía.Si ahora ponemos el, las tres que lideran el ranking son chinas ––, situándose a continuación(estadounidense) y(británica). El valor de los activos acaparados por las diez primeras firmas era 1,5 veces el PIB comunitario, casi, 16 veces el del África Subsahariana y 19 veces el español.Estos indicadores, que revelan unade la estructura empresarial, palidecen si nos centramos en los mayores gestores de activos . En 2018, y en los años anteriores también, BlackRock ocupaba con claridad la posición dominante –un “” muy conocido en España por sus operaciones especulativas en ely porque ha penetrado con fuerza en nuestro sistema bancario–, seguida por(las tres bitánicoestadounidenses); a continuación estaban(estadounidense) y(británicoestadounidense).Los 10 primeros grupos concentran activos que superan el PIB de la UE, siendo, 4 veces el latinoamericano y caribeño y 13 veces el de África Subsahariana. El valor de los activos gestionados por una sólo empresa,, equivale al 26% del PIB comunitario y al 93% del de América Latina y el Caribe, siendo 3 veces el del África Subsahariana y 4 veces el de la economía española.El, perteneciente al Credit Suisse, entrega desde hace años, en las regiones y en los países: “Global Wealth Reports y Databook” . Pues bien, el reparto de la misma (suma de los activos financieros y reales, menos la deuda) registra. En Europa, el 10% más rico tiene el 70% de la riqueza, el 5% concentra el 55,4% y el 1% absorbe el 31,2%. Estos porcentajes son en, respectivamente, del 55,3%, 43,7% y 24,4%; endel 83,8%, 73,1% y 48,7%; y endel 71,4%, 60,2% y 39,7%. Los millonarios (riqueza superior al millón de dólares) suponían el 2,3% de la población adulta en España (852 mil personas), en Europa, el 2,1% (algo más de 12 millones), en África ese porcentaje era inferior al 1% (120 mil) y en Latinoamérica alcanzaba el 2,3% (520 mil). Los que disfrutaban de un patrimonio superior a los 500 millones sumaban en Europa 1147 personas, 61 en España, 50 en África y 161 en Latinoamérica.Según los últimos datos aportados por Forbes , las. Esta lista la encabeza(sí,, que mantiene a sus trabajadores con unos salarios infames y donde los derechos laborales están siendo permanentemente vulnerados). A continuación, encontramos a(Microsoft) con 96.500 millones,(Berkshire Hathaway) con 82.500,(Louis Vitton and Sephora) con 76.500,(America Movil) con 64.000 millones y, presidente de Inditex, con una fortuna de 62.700 millones de dólares. Completan el grupo de los top Larry Ellison (Oracle),(Facebook), Michael Bloomberg (Bloomberg LP) y Larry Page (Alphabet). La fortuna de esta decena de personas equivalía, aproximadamente, al 4% del PIB comunitario y al, al 14% del obtenido en Latinoamérica y el Caribe y al 43% del de África Subsahariana.La información referida a los segmentos de población y las empresas situados en la cúspide de la pirámide social debe ser tomada con cautela, pues, con toda seguridad, está. Una parte sustancial de su riqueza está colocada en; asimismo, las grandes corporaciones y fortunas tienen capacidad para ocultar patrimonios e ingresos (paraísos fiscales. precios de transferencia de las empresas transnacionales, ingeniería fiscal…). En fin, si se tienen en cuenta los, difíciles de rastrear en las estadísticas oficiales, el proceso concentrador es todavía más pronunciado.Es evidente, por lo tanto, que, pero la que ya tenemos a nuestra disposición permite visualizar las (literalmente hablando) y la consiguienteque acumulan estos grupos; poder en los mercados donde operan y poderque aplican. El poder económico es, de esta manera, poder político;, articulado en espacios opacos, y a veces de manera explícita, entrando directamente en la gestión de los asuntos públicos.Los datos agregados –como el PIB, el comercio exterior, los movimientos financieros o las inversiones extranjeras directas– que figuran en todas las estadísticas, como si los protagonistas de los mismos fueran los países, ocultan el hecho de que son las grandes corporaciones, los. La muchas veces proclamada mano invisible que gobernaría los mercados es, en realidad, muy visible para quien la quiera ver, y esta formada porSituar el análisis en estas coordenadas es crucial para construir unrealmente existente. Es esteoligárquicos y de ultra ricos el que fija las reglas del juego, y no la supuesta racionalidad de las teorías y políticas económicas; el que arroja luz sobre el predominio de la lógica financiera, la presión salarial, la insistencia en las políticas austeritarias, la resistencia a la aplicación deo la defensa a ultranza de los tratados de libre comercio e inversión.Pero no se trata sólo de reivindicar los aspectos distributivos en la reflexión económica y en la acción política. Hay que decir, además, y esta esdel asunto, que las–reflejo de la concentración de la estructura empresarial, del ingreso y de la riqueza– han desnivelado el campo de juego en beneficio de una minoría, que ha impuesto las reglas del partido.Lasno pueden abrirse camino sin enfrentar ese nudo oligárquico de intereses que impone unas reglas del juego que claramente les beneficia. Para deshacerlo, es preciso actuar desde los estados, a escala europea y globalmente, al menos en dos direcciones. Por un lado,la base material que sostiene esos privilegios, lade la estructura empresarial; por otro, introduciendosobre las retribuciones más altas y sobre los pagos de dividendos a los grandes accionistas, reforzando lay prohibiendo las puertas giratorias y los paraísos fiscales.Este es el gran desafío, quetransformadora, dentro y fuera de las instituciones. Abordarlo con decisión tiene que convertirse en una de nuestras principales señas de identidad.