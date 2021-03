El 'caso Mikel Zabalza' y el diputado robot

Publicada el 26/03/2021 a las 06:00

Todavía no he adquirido la condición de diputado robot. Mantengo opiniones propias y hasta peligrosas, sufro de emociones y me equivoco con frecuencia. Por lo tanto, soy carne de indisciplina.

Viene esto a cuento porque hoy estoy jodido al no haber sido posible un acuerdo del PSOE con el PNV sobre su moción relativa al caso de Mikel Zabalza. Detenido el 26 de noviembre de 1985 y conducido al Cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, apareció muerto el 15 de diciembre en el río Bidasoa, presuntamente a causa de torturas.

Finalmente, no ha sido posible consensuar en el Congreso los términos de un texto compartido para pedir la apertura de una nueva investigación sobre la trágica muerte de Mikel Zabalza. El asunto ya fue investigado por los jueces de San Sebastián y archivado en dos ocasiones por falta de pruebas. Ahora han aparecido nuevas pruebas.

Este jueves, en el Pleno, los socialistas votamos en contra de la moción tras presentar sin éxito una enmienda “menos exigente” que la propuesta cerrada del PNV. He intentado en una semana acercar posiciones en favor de un texto entre ambos grupos y no lo he conseguido.

Incluso anteayer expliqué a mis jefes que para mí se trataba de un tema de conciencia por haberlo seguido de cerca, dado que Mikel Zabalza era conductor de autobuses en la Compañía Municipal del Tranvía donostiarra cuando fue detenido por la Guardia Civil. Pero la disciplina de voto sigue siendo algo indiscutible en los partidos.

Al coincidir en el voto con Vox y PP, tras sus odiosas intervenciones, me invade un estado de frustración y tristeza ante la oportunidad perdida de reconocer en el Congreso el dolor de la familia Zabalza. Otra víctima de la violencia a la que debemos garantizar justicia, verdad y reparación.

Creo que no se entenderá que dos partidos como PNV y PSOE, que colaboran intensamente y hasta gobiernan juntos en Euskadi y Navarra, no se hayan puesto de acuerdo en un asunto relevante en un Estado de Derecho para ir cerrando heridas en nuestra memoria. Una situación que me lleva a rendir cuentas de mi voto.

* Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.