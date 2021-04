La vergüenza de algunas vacunaciones en Madrid

Publicada el 29/04/2021 a las 06:00

Este martes no me he vacunado.

Estaba dispuesto a hacerlo, con cualquiera de las vacunas que se me ofreciesen. Porque a pesar de todo lo escrito en los medios, no tengo elementos suficientes para saber si una es mejor que otra, si una u otra tienen más efectos secundarios, pero creo que es un deber de responsabilidad asumir el riesgo y vacunarse, por tu propia seguridad y por la de los demás.

El lunes me citaron, con solo 24 horas de antelación, y acepté ir al hospital Gregorio Marañón, a las tres de la tarde.

Al llegar, me encontré con una cola eterna de gente que esperaba la bendición de la vacuna. Gente mayor de setenta años, a pleno sol y en una cola en zig-zag que no acababa nunca. Aquello me provocó una ira infinita. Me dijeron que aquello iba para tres horas de espera.

Los sentimientos que me invadieron de ira, vergüenza y maltrato se me subieron a la cabeza y decidí salir corriendo de allí.

¿Qué pasa, que la gente que planifica esto considera que el tener a personas mayores a pleno sol o bajo la lluvia, de pie durante ese tiempo, no tiene ninguna importancia? ¿Es tan difícil, maravillosos gestores de la Consejería de Sanidad, planificar la cantidad de vacunas que se pueden suministrar cada cierto tiempo, contando con los medios existentes, y hacer las citaciones en consecuencia? Eso, cualquier persona que estuviera a punto de acabar el bachillerato podría hacerlo. En vuestros estudios en universidades privadas ¿qué os enseñaron? ¿de dónde salieron vuestros títulos?

Me pongo a analizar y veo que habría varias lecturas, que a lo mejor no son excluyentes y unas y otras se complementarían:

Los gestores de nuestra Comunidad, que no los sanitarios que hacen lo que se les dice con recursos escuálidos, son unos ineptos totales y, además, les importa un bledo el personal al que supuestamente tendrían que servir. La gente tan solo significa un voto para ellos. Que esto está hecho a propósito, para que veamos que lo público es una mierda y que lo bueno es la gestión privada, esos sí que lo harían bien. Quieren que la gente vaya asumiendo esta "verdad", SU verdad. Me cuesta ver cómo la gente está totalmente entregada a estos despropósitos. A la gente la han ido (nos han ido) quitando todo espíritu de crítica y de protesta ante maldades como esta. La gente en la cola permanecía dócil y entregada, a la espera de la salvación de sus peligros con el virus. El barco se hunde, agarrémonos a lo que podamos. ¿Cómo son capaces de decir que, si el Gobierno les diera más vacunas, tendrían a toda la Comunidad ya vacunada? ¿No se les cae la cara de vergüenza al decir esto? ¿No les dan vergüenza todas las mentiras que llevan diciendo? ¿Tienen algún aprecio por la gente, por lo que significa robarles tres horas de sus vidas en condiciones inhumanas? ¿Tiene más valor su tiempo, dedicado a mítines electorales, en donde lo único que hacen es decir imbecilidades y mentiras? Eso sí, una auxiliar con un carrito repleto de botellas de agua –"regalo" de Ayuso–, las iba repartiendo a las sufridas personas, ya mayores, que estaban dispuestas a aguantar esa bajeza sin ninguna protesta y felices de ser vacunados. Aunque parece ser que en otros casos y lugares la situación no ha sido como esta, sí que me consta que se ha venido repitiendo en las vacunaciones de nuestra Comunidad en otros centros de vacunación. Que no nos están regalando nada. Que el coste económico de todas y cada una de las vacunas que están poniendo, sale del dinero de nuestros bolsillos, con unos impuestos que encima se quieren cargar en beneficio de los que deberían pagar más.

Mirad, queridos líderes de mi amada Comunidad, os digo que lo habéis hecho bien y que tenéis entregada a mucha gente. Que del Madrid del No Pasarán, hemos pasado a dejaros entrar hasta la cocina de nuestras casas y encima serviros una copa.

Pero aquí, hoy y ahora, me permito repetir lo que llevo diciendo en todo lo que escribo en los últimos tiempos y es que tenemos una oportunidad el día 4 de mayo de comenzar a revertir la situación a la que nos habéis llevado, en tantos años de lavado de cerebro y de deterioro de nuestra convivencia y que, tal vez, si muchos lo buscamos y perseguimos con ahínco, podemos hacer que otros lo vean, y después otros y otros, para que os vayáis a vuestras casas y universidades privadas, os toméis muchas cervecitas “a la madrileña” en los criaderos de virus de bares que mantenéis abiertos pero sin darles ninguna ayuda económica, como sería lo debido, y os alimentéis durante mucho tiempo, junto con las cervezas, de todas vuestras mentiras y de toda la ignominia y el deterioro de todo lo público al que nos habéis llevado durante tantos años.

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica