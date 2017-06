Rajoy se garantiza la mitad de la legislatura con la aprobación de los Presupuestos de 2017

Nueva Canarias mueve 153 millones

Eliminación de límites a la temporalidad de la administración

La 'batalla' de los vetos

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que pasarán a tramitarse a partir de ahora en el Senado, donde los conservadores sí cuentan con unaPara superar todas las votaciones del Congreso, el PP, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, sumando un total de 176 diputados que han respaldado la aprobación de los distintos títulos del articulado del proyecto de ley y las cuentas de todos los ministerios. Tras la aprobación de la última de las votaciones, la del preámbulo del proyecto, toda la bancada conservadora se ha levantado a aplaudir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Asegurar esa mayoría absoluta en el panel de votación ha obligado ay ausencias. Incluso ha habido que garantizar la presencia de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que viajó a Madrid este martes pese al reciente fallecimiento de su padre. Las votaciones no permitían fallos porque, en caso de que una sola sección hubiera sido rechazada, todo el proyecto habría sido tumbado y devuelto al Gobierno.En contra de los Presupuestos se han manifestado los diputados del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Bildu, que representabanEn las filas del no sí ha habido ausencias: el martes falló el diputado socialista Gregorio Cámara y este miércoles se ha unido la baja del diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo, en ambos casos por fallecimiento de familiares directos.Así las cosas, este miércoles la votación más reproducida en las largas tandas de votaciones, casi dos horas al mediodía día y otras tantas por la tarde, ha sidoen el hemiciclo.Durante su paso por el Pleno, los grupos, 20 en la primera tanda de votaciones del martes y 25 en las dos tandas del miércoles. Todas ellas con el beneplácito del PP, que ha pactado la inclusión de todas aquellas enmiendas que no fueran suyas y ha contado siempre con el respaldo de todos los partidos de la alianza parlamentaria que ha hecho posible la aprobación de las cuentas.Sin embargo, las enmiendas del partido que más propuestas ha logrado incorporar, Nueva Canarias, han estado respaldadas también por PSOE y Unidos Podemos, al suponer, en muchas de ellas, un ien el territorio canario . En total, las propuestas presentadas por Pedro Quevedo, encuadrado como el diputado 176 por ser el último apoyo recabado por Rajoy para aprobar sus cuentas, movilizan en los Presupuestos 153,3 millones de euros, según ha informado Europa Press.Entre ellas, destacan losen infraestructuras transferidas desde el ministerio de Fomento, los 21 millones de euros para un Plan Integral de Empleo en Canarias y los 24 millones de euros que, entre inversiones para desarrollo digital y dotaciones turísticas, se destinan desde el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Desde el ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se dedicarán 19,5 millones de euros.Asimismo, otra de las conquistas de Quevedo –no cuantificada en las cuentas –afectará no solo a Canarias, ya que el aumento de las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo interinsular y con la Península ha acabado arrastrando a unas bonificaciones similares para Baleares, así como para Ceuta y Melilla. Igualmente, tambiénde mercancías, aéreo y marítimo, para estos cuatro territorios con la Península y la Unión Europea.Otras enmiendas destacadas que han sido incluidas a las cuentas son laa los contratos temporales y de interinidad en la Administración pública, el sector empresarial público y las fundaciones –se había llegado a fijar un máximo de tres años para estos contratos–; o la mayor flexibilidad para las administraciones a la hora de incorporar personal en la administración en procesos de remunicipalización.Asimismo, el proyecto de Presupuestos también ha incorporado durante su paso por el Pleno lapara supervisar la contratación del sector pública, un aumento de las partidas destinadas a la lucha contra la violencia contra la mujer –dos millones más para prevención y atención de víctimas de agresiones sexuales, una partida que no existía, y otros dos para Canarias pactados con NC–, y 100.000 euros más para la mejora de la plataforma tecnológica y de investigación de perfiles genéticos relacionados con los casos de bebés robados.Otro de los partidos que también ha visto recogidas en el proyecto nuevas partidas es Foro Asturias , que ha logrado la aprobación de 21,3 millones de euros dentro de las partidas destinadas a la reactivación económica de las comarcas afectadas por el cierre de minas de carbón.El sí de Nueva Canarias, refrendado horas antes de iniciarse el debate presupuestario en el Pleno, puso fin al principal escollo con el que el Gobiernque nacieron ya con el respaldo de Ciudadanos, UPN y Coalición Canaria. Las enmiendas asturianas amarraron el apoyo de Foro y el acuerdo alcanzado con el PNV sobre el cupo vasco, los cinco diputados del PNV.El apoyo de PNV bastó, primero para, y después, el tránsito del proyecto por la ponencia, donde se incorporaron siete enmiendas, y después por la Comisión de Presupuestos, que enmendaron las cuentas con 101 nuevas propuestas. Sin embargo, la principal 'batalla' que tuvo lugar entonces se debió a la posibilidad de que el Gobierno vetara casi 4.000 enmiendas de los grupos, principalmente de PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana.La Mesa de la Comisión de Presupuestos , controlada por el PP y Ciudadanos, decidió adoptar un criterio por el cual setoda enmienda que supusiera un aumento de gasto –tampoco aceptaron las que aumentaran los ingresos– incluso aunque no superaran el gasto previsto de la partida de referencia. Sin embargo, una vez ésta hubiera sido agotada, las enmiendas restantes serían remitidas al Gobierno,que ya había anunciado su intención de vetarlas.Sin embargo, primero por no agotarse este fondo, y después por la modificación a última hora depor el veto, estas enmiendas fueron debatidas –y rechazadas, ya que con el apoyo de Ciudadanos, PNV y UPN, el PP contaba con mayoría suficiente en la Comisión–.Entre las enmiendas incorporadas en la Comisión destacan las deducciones en el Impuesto de Sociedades para producciones cinematográficas, una autorización para permitir a los ayuntamientos el gasto de parte del superávit acumulado desde 2016 y una más paraen el pago de indemnizaciones con el superávit eléctrico.También se aprobaron las enmiendas territoriales pactadas por el PP con sus socios parlamentarios, como el plan integral de empleo para Canarias a propuesta de Coalición Canaria, otro plan de reindustrialización y competitividad para Asturias, a propuesta de Foro, y todas las enmiendas llevadas a la Comisión por el PNV.Los nacionalistas vascos consiguieron aprobar diferentes disposiciones en el articulado e inversiones no solo para 2017, sino también la inclusión en la ley de proyectos de desarrollo y mejora por parte de Adif en el País Vasco que alcanzan lospara 2018 y 1,4 millones para 2019.