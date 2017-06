El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves unaimpulsada por Podemospresentadas por miembros de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidasA través de una enmienda transaccional,, por la que se da al Gobierno regional un plazo de un mes para realizar un informe sobre el número de este tipo de denuncias, que incluya el coste de las actuaciones y el estado de tramitación de las mismas.Asimismo, insta al Gobierno regional a solicitar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe en relación a lay la posibilidad de ejercer las acciones judiciales pertinentes en defensa de los intereses de los madrileños.En función de los resultados de ambos informes, el Gobierno debería establecer losderivados de la asistencia letrada en procedimientos que no estén relacionados con el ejercicio de las funciones propias del cargo desempeñado.Por otro lado, la iniciativa requiere al Gobierno "manifestar el rechazo a las prácticas que han derivado en el pago con fondos públicos de acciones legales emprendidas por cargos públicos de la Comunidad de Madrid contra periodistas, medios de comunicación o ciudadanos por, instando a que en el futuro no se repitan estas prácticas", así como "agradecer públicamente a los periodistas que en los últimos 15 años han investigado y denunciado los casos de corrupción sucedidos en la Comunidad de Madrid".El diputado de Podemos que ha presentado la iniciativa, Hugo Martínez Abarca, ha acusado al PP de usar la Comunidad paraAdemás, ha afirmado que Cifuentes ha hecho lo mismo que sus antecesores al "decir que quien dudara de su honestidad se iba a ver con ella en los tribunales". "No queremos que los madrileños vuelvan a pagar esto,, ha agregado.Según Martínez Abarca,El diputado del PP Alfonso Serrano ha argumentado que el problema de esta PNL "no es recuperar un dinero público que presuntamente se ha usado mal", sino queTras referirse a sendas denuncias a periodistas por parte de Pablo Iglesias y del Ayuntamiento de Madrid, ha acusado a Podemos de ser"Elen este país son ustedes", ha aseverado.El diputado del PSOE Diego Cruz ha calificado de "indecente" que, al tiempo que ha subrayado que "esto no puede volver a pasar", por lo que es necesario "poner todos los diques posibles para que esto no suceda".Desde Ciudadanos, Francisco Lara ha afirmado que "esta PNL va a contribuir a aclarar si el Gobierno regional sigue encasquillado en su política negacionista, obstruccionista y sin reacción o va a cambiar de actitud tomando el testigo para aportar la máxima transparencia y la máxima colaboración para proceder contra los que han utilizado su cargo para convertir elen ely en el resto de los casos de corrupción que se han visto dentro de la propia Comunidad".