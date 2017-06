Espinar acusa a Cifuentes de ser "una rana más en la charca de Aguirre"

La moción de censura presentada por Podemos en la Comunidad de Madrid llega a la cámara. Este jueves, el secretario general del partido morado en la región, Ramón Espinar, abrió el turno de intervenciones con un discurso muy duro en el que justificó la presentación de la iniciativa contra la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el momento "excepcional" que vive la Comunidad. Espinar inició el debate criticando tanto la corrupción como el modelo económico del PP, y espetó a Cifuentes que esEspinar fue el primero de los intervinientes en el debate en el que, este jueves, la moción de censura promovida por Podemos -cuya candidata es la portavoz morada Lorena Ruiz-Huerta- no saldrá adelante, salvo sorpresa. El líder de Podemos Comunidad de Madrid dedicó buena parte de su discurso a lanzar una dura crítica contra la corrupción del PP y, específicamente, contra Cifuentes, a quienes acusó de ser. "El deterioro ético y político de la Comunidad de Madrid es indudable, ustedes son una máquina de denigrar las instituciones", criticó Espinar.El líder regional de Podemos, asimismo, insistió en que la moción de censura que presenta el partido se debe al momento "excepcional" que ha desatado el estallido del caso Lezo. "Este debate no se queda en el terreno de lo ideológico, es", ya que "conocíamos desde hace años los sumarios de Púnica y Gürtel", pero hace unas semanas "se detuvo al que era hasta hace dos años presidente de la Comunidad de Madrid". "En cualquier democracia homologada con la nuestra, ustedes habrían recogido los bártulos, se hubieran ido a su casa, hubieran convocado elecciones y no hubieran vuelto a concurrir", denunció Espinar.Por ello, el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid rechazó las críticas de PP y Ciudadanos, que califican de "circo" la moción, y aseguró que Podemos no puede quedarse quieto ante el "desmoronamiento del partido del Gobierno". "De Madrid no se habla por sus gentes ni sus museos, gracias a ustedes se habla por la corrupción", señaló Espinar, que recordó que "Cifuentes lleva 27 años sentada en este hemiciclo como diputada, y ha visto pasar por esta cámara todo lo que ha pasado en el PP de Madrid". "Es grave que el partido en el Gobierno señale que esto es un circo, pero esque están protagonizando".Espinar, asimismo, hizo un breve repaso de las políticas puestas en práctica por el PP en sus años de Gobierno, que criticó duramente., acusó en varias ocasiones el dirigente de Podemos a los conservadores, a quienes recordó episodios como el intento de privatización de la sanidad pública, el aumento de los conciertos educativos o la quiebra de las autopistas de peaje R3 y R5, que han tenido que ser rescatadas por la Administración.