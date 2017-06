El Gobierno ve de "ciencia ficción" una alianza PSOE, Podemos y Cs como alternativa al PP

El Gobierno está satisfecho después de que no prosperase esta semana la moción de censura planteada por Unidos Podemos contraCon lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados, considera, portavoz del Ejecutivo, "gana la moderación, la templanza y la mesura y pierden los radicalismos y los tremendistas". Así lo consideró en la rueda de prensa posterior al¿Teme ahora el Ejecutivo que se articulen alianzas para intentar de nuevo echar a Mariano Rajoy de la Moncloa? Méndez de Vigo tiene claro que no. "Pretender sumar a Ciudadanos, que tiene un acuerdo de investidura con el Gobierno, me parece de ciencia ficción". Sobre todo, añadió, después de lasque vertió Pablo Iglesias contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.A juicio del también ministro de Educación, los gestos del líder de Podemos con el PSOE sony "piruetas" para que no se hable de su "suspenso" y su "fracaso" en la moción de censura.Méndez de Vigo sostuvo que Iglesias, tras suspender "de forma muy notable" el examen de la moción de censura, tiene "habilidad retórica" para que "no se hable de ese suspenso" y se ha "inventado otras cosas", en alusión a la posibilidad de plantear una nueva moción más adelante con los socialistas para desbancar al PP.dijo el ministro.Tampoco vio viable el portavoz que PSOE pueda contar con ERC porque "lo único que quiere es el referéndum de autodeterminación y separarse de España". Así, insistió en las declaraciones del portavoz socialista, José Luis Ábalos, con una posición "muy clara" ante la iniciativa que promueve el presidente de la Generalitat,Sobre la relación con el PSOE, una vez que este fin de semana celebre su congreso, consideró que "España tiene por delante muchos retos importantes en los que hay que contar con el principal partido de la oposición". No obstante no supo precisar si se avecinan contactos entre Rajoy y