El PSOE descarta una moción de censura "a corto plazo" como quiere Iglesias

"Empeño en la diferenciación"

El portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, no cree quecontra el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como adelantó , y ha cuestionado el uso de este instrumento cada tres meses y sin haber analizado previamente su "eficacia"."A corto plazo no lo veo", ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado como quiere el líder de Podemos, Pablo Iglesias , tras el reciente fracaso de la última impulsada por el partido morado, que solo recibió el apoyo de Bildu, ERC y Compromís."Esta semana acabamos de tener una y hacía 30 años que no teníamos una.", ha remarcado, insistiendo en la necesidad de analizar si este tipo de iniciativas "ayudan o no".Ábalos, a quien el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá como secretario de Organización en el 39 Congreso Federal de este fin de semana, sostiene que la moción de censuraDe hecho, ha afeado a Podemos sus "lagunas" en lade la moción de censura, y le ha reprochado que no hablase con el resto de fuerzas políticas para "ver puntos de acuerdo".Según Ábalos, a pesar de que ninguna de las dos mociones de censura anteriores salieron adelante,y contaban con un "respaldo considerable".El diputado del PSOE ha afirmado que, pero les ha afeado su "empeño" en "buscar la diferenciación" frente a los puntos de encuentro. También ha apuntado que "cuando la identidad es mayor", "más forzada resulta" esa diferenciación.En este sentido, ha criticado a Ciudadanos y a Podemos por "empeñarse" en destacar sus diferencias a sabiendas de que: "Si nos empeñamos en diferenciarnos vamos a ser estériles".Frente a esa aspiración, ha aseverado Ábalos, ambos partidos. Como ejemplo ha puesto el "polarizado" rifi rafe que Albert Rivera y Pablo Iglesias mantuvieron durante el debate de la moción de censura que, en opinión del socialista, fue "muy viejo" pero "protagonizado por los que venían a hacer lo nuevo": "El debate polarizado y de exclusión ha sido un mal del país", ha apuntado.En esta línea, les ha instado a mantener su "relato de autenticidad" y el "escenario" para el que han irrumpido en la política: ". Al final nos retratamos, que tampoco está de más", ha manifestado.Así, sobre la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos frente al PP, ha reiterado que, ante la aritmética parlamentaria actual,