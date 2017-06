Pablo Iglesias pide a Sánchez que se entienda con ERC y se aleje de Ciudadanos

Las bases socialistas defienden "una España plural"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves al reelegido líder del PSOE, Pedro Sánchez, busque el entendimiento con ERC porque, a su juicio, es lo que le han pedido sus bases. Además, ha avisado de que si "defrauda" a sus militantes, eso será "definitivo" para el PSOE.En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iglesias ha asegurado que en Podemos quiere "hablar" y "negociar" con el PSOE para tratar de construir una alternativa progresista, pero ha advertido a Sánchez de que no puede pretender incluir a. "Ellos se autoexcluyen desde el momento en que sostienen al PP", ha remachado.Por ello, esa mayoría que propone Podemos implica. Aunque los socialistas rechazan esta opción, Iglesias se ha mostrado convencido de que, con el cambio del discurso territorial de Sánchez, no tendría por qué ser imposible el entendimiento con una fuerza como ERC, que el líder morado ha descrito como honrada y progresista."Creo que las bases no han dicho que deba entenderse con la muleta del PP. Han dicho que España es plural", ha asegurado,. "El hecho de incorporar plurinacionalidad en su discurso abre caminos muy interesantes", ha apostillado.En esta línea, Iglesias ha rechazado la vía planteada ayer por Sánchez en una carta en el diario El Mundo, en la que volvió a esbozar la opción que exploró sin éxito el año pasado tras las elecciones de diciembre de 2015, que implicaba. "Creo que si Sánchez volviera a hacer lo que hizo hace año y medio, es como si no hubiera pasado nada", ha avisado."Entiendo lo que ha escrito Pedro y que las dificultades internas son las que son. Pero", ha afirmado. "Busquemos acuerdos entre progresistas, tendamos la mano, que a lo mejor en Cataluña se puede construir una mayoría progresista", ha insistido.El líder de Podemos ha manifestado que tiene "buenas expectativas" sobre los cambios que se pueden producir en el PSOE tras la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General pero también ha admitido que "queda la duda de sin va a ser capaces de hacer lo que han dicho". "Ahora tiene", ha asegurado. "Si defraudaran, eso sería definitivo", ha sentenciado.De este modo, Iglesias y la posibilidad de construir una mayoría alternativa para sacar al PP del Gobierno, pero ha insistido en varias ocasiones en que todavía está por ver si "lo que han dicho en las primarias se va traducir en políticas"."Hay buenas expectativas.", ha señalado. "Hay cosas que ha dicho el PSOE que son interesantes y querría ver si se convierten en hechos", ha enfatizado.