Rivera rechaza "batiburrillos" para echar al PP y avisa a PSOE de que Podemos lo llevará "a un callejón sin salida"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha negado a hacer un "batiburrillo" de partidos para echar al PP de La Moncloa y ha advertido al PSOE de que cuando Podemos le invita a construir una mayoría alternativa, lo que busca es llevarlo a un "callejón sin salida":En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera ha dado a entender que Ciudadanos no estaría dispuesto a sumarse a la mayoría alternativa que plantean los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, porqueque defiende la formación morada.Según ha indicado, los cálculos "no salen", salvo que Unidos Podemos y el PSOE. "Si el PSOE se enreda otra vez ahí, lo que va a conseguir Pablo Iglesias es meterlo en un callejón sin salida que 'o pactas con los separatistas o sigue gobernando el PP'", ha pronosticado.Rivera ha señalado que, aunque Sánchez eligiese la primera opción, "habrá mucha gente" entre los socialistas,Eso es lo que piensa también Ciudadanos, que considera que ", en vez de sumar un batiburrillo de partidos que no tienen nada en común", ha subrayado, acusando al secretario general de Podemos, de tener como objetivo principal "destrozar al PSOE".