Zapatero y Rubalcaba asistirán a la apertura del congreso del PSOE, y Felipe González aparecerá en vídeo

Los exlíderes socialistasasistirán este sábado al acto de apertura del 39º Congreso Federal del PSOE , que se celebra en Madrid, mientras que el expresidente y ex secretario general, de viaje en Colombia para ejercer como verificador del proceso de paz con las FARC, ha enviado un vídeo., que ha sido propuesta por el secretario general Pedro Sánchez para ocupar la Vicesecretaría General del partido y que, por tanto, se convertirá el domingo en la número dos del PSOE, detalló este viernes que ninguno de los citados dirigentes estará, sin embargo, en la clausura del cónclave, donde sólo está prevista la intervención de Sánchez ante unos 8.000 militantes y simpatizantes.En el caso de Zapatero, el motivo es que estará de viaje en Bolivia. En el de González, que aún no habrá regresado de Colombia. De entre los ex secretarios generales socialistas, sólo queda por conocer los planes de quien también fuera excomisario europeo,: "Lo estamos cerrando", se limitó a decir Lastra preguntado por los planes de Almunia.Por lo demás, la diputada asturiana y de la máxima confianza de Sánchez afirmó, durante una visita al Palacio Municipal de Congreso de Madrid, donde se desarrollará el cónclave, que los socialistas terminarán este fin de semana con "un gran proyecto" que debe llevarles de nuevo al poder: "Somos la izquierda real, la izquierda de Gobierno.".Lastra insistió en que "millones de españoles" están mirando a los socialistas porque "confían" en el PSOE y les están "esperando". El objetivo de la nueva dirección, agregó, será "recuperar la confianza" de los electores, "unir" el partido "para hacerlo más grande" y "poner rumbo a la Moncloa". "Porque, es el que representa este partido y Pedro Sánchez", apuntó.La futura vicesecretaria general socialista confió en que todos los dirigentes. "Vamos a salir más unidos", pronosticó. Lastra vaticinó que "todo el partido se va a sentir reconocido en la ponencia" y que también "todo el partido" se sentirá "reflejado" en la composición de la Comisión Ejecutiva Federal, donde habrá multitud de cambios y caras nuevas El 39º Congreso Federal del PSOE comenzará este sábado a las 10.00 de la mañana, con una cto donde intervendrán–secretario general de la federación castellanoleonesa y presidente del congreso– y representantes de organizaciones no gubernamentales, ecologistas, del tercer sector y de los sindicatos CCOO y UGT. También estará, líder de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo.El debate sobre la hoja de ruta política, económica y orgánica del PSOE se sustanciará en tres comisiones. En la primera,, los ponentes serán Cristina Narbona – propuesta para la Presidencia del partido –, Josep Borrell, Eva Bueno, Carmen Calvo –que formará parte de la ejecutiva– y Altamira Gonzalo.Mientras tanto, en la comisión sobre, los ponentes serán Luis Ángel del Hierro, Consuelo Rumí y Nuria Parlón –que tendrá también un puesto en la nueva dirección socialista–. En la delos ponentes serán Ana Sánchez y José Félix Tezanos, quien entrará igualmente en la nueva cúpula del PSOE.Para el domingo quedarán las votaciones sobre la composición de, además de la citada clausura, que el equipo de Sánchez ha querido convertir en un gran acto del líder con la militancia.Se espera que la nueva dirección socialista se reúna por primera vez el lunes, yen el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo. El martes, previsiblemente, Sánchez podría reunirse con el grupo en la Cámara baja por primera vez desde que ganara las primarias del pasado 21 de mayo.