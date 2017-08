Los Mossos abaten a tiros a cinco terroristas en Cambrils

02.00.

Ahora mismo en #Cambrils (no son imágenes fuertes, solo se escuchan tiros). Primero en frente de mi casa y ahora en la de mis padres... pic.twitter.com/HFC6DtqIlu — Eric 'Diablo'Murillo (@DiabloEMT) 17 de agosto de 2017

Treballem amb la hipòtesi que els fets de Cambrils responen a un atac terrorista. Hem abatut els presumptes autors. — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

En estos momentos, operación policial en #Cambrils ante posible ataque terrorista. ¡Evita estar en la calle! Permanece en casa. — Policía Nacional (@policia) 17 de agosto de 2017

23.55.

23.10.

22.50.

22.10.

21.50.

21.45.

Barcelona ciudad de paz. El terror no conseguirá que dejemos de ser quien somos: ciudad abierta al mundo, valiente y solidaria — Ada Colau (@AdaColau) 17 de agosto de 2017

21.40.

21.35.

21.30.

21.25.

21.15.

Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

21.10.

21.00.

20.45.

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

20.40.

20.20.

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17 de agosto de 2017

20.15.

20.15.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

20.10.

19.55.

19.35.

Buscan al menos a un sospechoso del atentado de La Rambla https://t.co/HQTIIOnmJQ pic.twitter.com/Lj0UpXdtTS — Europa Press (@europapress) 17 de agosto de 2017

19.30.

19.20.

19.15.

19.10.

19.00.

18.50.

18.40.

18.35.

18.30.

18.25.

18.15.

18.10.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del atropello en Barcelona. Puedes seguir la última información aquí https://t.co/gVdc69J631 pic.twitter.com/smmzridNLg — Europa Press (@europapress) 17 de agosto de 2017

18.00.

17.55.

17.55.

17.50.

17.45.

Atropello múltiple en Las Ramblas en este momento. pic.twitter.com/xosHvYpO0e — Arturo Fernández Rui (@Arturof66R) 17 de agosto de 2017

Una furgoneta ha atropellado en la tarde de este jueves a, han confirmado los Mossos d'Esquadra. Según la policía catalana, varias personas han resultado heridas en este atropello masivo.y los equipos de emergencias sanitarias han desplegado un amplio dispositivo en esta zona, en el centro turístico de la capital catalana, frecuentada a diario por miles de turistas, y que ha quedado acordonada.Los Mossos d'Esquadra han abatido esta madrugada a cinco presuntos terroristas enen una operación relacionada con un atentado terrorista en esta localidad, han informado fuentes próximas a la investigación.El tiroteo se ha producido en los alrededores de una parada de taxis en al avenida de la Diputació en uno de los accesos a la localidad. Los cinco terroristas habrían embestido con un vehículo a varias personas en el centro de Cambrils, seis de las cuales resultaron heridas, una de ellas en estado crítico y otra, grave. Después del atentado, los Mossos los han interceptado y los han abatido. Uno de ellos quedó herido pero falleció después. Los terroristas llevabancuya apariencia parece falsa, a falta de confirmación, según informa El Periódico.El conductor del vehículo que ha atropellado a dos Mossos d'Esquadra en un punto de control de la avenida Diagonal a la salida de Barcelona y ha sido interceptado en el municipio cercano de Sant Just Desvern ha muerto y no estaba relacionado con el atentado en La Rambla.La máxima autoridad de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, confirma quedirectamente implicadas con el atentado han sido detenidas, pero que "ninguna de ellas era el conductor de la furgoneta". Además, ha conectado el atentado terrorista en Barcelona con una explosión producida este miércoles en una casa en Alcanar por una manipulación de bombonas de butano.El conseller d'Interior, Joaquim Forn eleva la cifra de heridos ay advierte de que la cifra podría variar. "Estamos trabajando lo antes posible para dar a conocer la identidad de todos los heridos y de las víctimas mortales y lo hacemos en colaboración con los consulados" ha apuntado.El balance oficial hasta el momento es de, de los cuales 15 serían graves, 23 menos graves y 42 leves. Los heridos habrían sido trasladados a una quincena de hospitales y centros médicos.Un hombre se presenta ante los Mossos como Driss Oukabir , el principal sospechoso del atentado, y. Según habría podido confirmar La Vanguardia, el hombre habría acudido a la comisaría tras ver su fotografía en los medios de comunicación.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha destacado junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el presidente, Carles Puigdemont, laante el atentado de este jueves en la ciudad. Del mismo modo, ha trasladado su pésame a los familiares y amistades de las víctimas y heridos, y ha añadido que "los cobardes que han intentado sembrar el terror no lo conseguirán". Colau había definido este jueves Barcelona como una "ciudad de paz".El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacado este jueves el operativo policial desplegado por los Mossos d'Esquadra y el apoyo recibido por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, a nivel internacional, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras el atentado terrorista en La Rambla de Barcelona: "Aquíni disputa que valga".Elde La Rambla de Barcelona., 15 de ellos muy graves. Puigdemont lo ha comunicado tras la reunión del Comité de Crisis celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat.El presidente de la Generalitat, Puigdemont, confirma en rueda de prensa que hayEl presidente del Gobierno,, se ha trasladado a Barcelona y ha manifestado su apoyo a las víctimas a través de Twitter.Lacondena el atentado.La muerte de uno de los presuntos responsables del atropello estaría rque se habría saltado un control tras atropellar a un agente y fracturarle el tobillo, informa La Vanguardia. El coche habría sido interceptado tres kilómetros después en Sant Just Desvern, donde se habría producido el tiroteo que habría acabado con su vida.La Casa del Rey tacha de "asesinos" a los autores del atropello y dice queEl Rey Felipe VI se mantiene puntualmente informado.Uno de los supuestos autores del atropello masivoen un intercambio de tiros en Sant Just Desvern, según informa La Vanguardia.Asciende el número de víctimas a, según ha informado el conseller de Interior, Joaquim Forn, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.El comité deen el Aeropuerto de Barcelona-El Prat a raíz del atentado sucedido en la ciudad este jueves, informa La Vanguardia.El presidente de Estados Unidos,, ha condenado el ataque terrorista perpetrado este jueves en Barcelona y ha afirmado que su Gobierno hará, reiterando una oferta que previamente ya había expresado el secretario de Estado, Rex Tillerson.Los Mossos d'Esquadra desmienten que haya alguien atrincherado en un bar del centro de Barcelona y confirman lay el tratamiento del atropello como ataque terrorista. TV3 ha informado de que, según fuentes oficiales, habría un detenido y dos sospechosos huidos. La Vanguardia también ha señaladado que los Mossos d'Esquadra siguen buscando a los otros dos presuntos autores del atropello, que habrían escapado.Hay, informa La Vanguardia. Según fuentes conocedoras por el diario, uno de ellos habría sido identificado como Driss Oukabir Soprano, con residencia en Ripoll y originario de Marsella, según su perfil de Facebook, quien tendría antecedentes por maltrato.Los Mossos d'Esquadra están buscando al menos adel atentado de La Rambla de Barcelona, según fuentes cercanas consultadas por Europa Press.Recorrido de la furgoneta responsable del atropello masivo en Barcelona:Melania Trump:. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha asegurado en su Twitter oficial que sus pensamientos y ruegos están con la ciudad de Barcelona tras el atentado terrorista en el que una furgoneta ha arrollado diversas personas en La Rambla de Barcelona.Confirmada lacerca del Burger King de Vic, con la que los autores del atropello masivo en Barcelona pretendían escapar, informa La Vanguardia.Los Mossos d'Esquadra confirman, de los cuales 10 graves. El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha confirmado que habría un muerto y 32 heridos, algunos de ellos graves, en el atentado de La Rambla.En declaraciones a los periodistas junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha insistido en que son "datos absolutamente provisionales".Los Mossos d'Esquadra confirman que se trata de uny que se ha activado el protocolo para ello.Fuentes policiales confirman que se ha perpetrado una masacre. TV3 y la Cadena Ser informan deLos Mossos d'Esquadra han asegurado en su cuenta de Twitter no poder confirmar el móvil del atropello masivo en Barcelona pero han afirmado haber activado el dispositivo previsto en casos de atentado consumado.Una furgoneta blanca habría recorrido Les Rambles de Barcelona desde la boca de metro localizada al comienzo de la avenida y habría llegado por el carril central hasta casi a la entrada del Liceu, causando decenas de heridos, según informa La Vanguardia.La Policía está buscando acomo supuestos autores del atropello. Se cree que uno de ellos se habría atrincherado en un bar del Paralelo con un arma larga. El segundo ocupante habría logrado huir.Al menos, algunas de gravedad. El conductor ha huido a pie hacia el barrio Gótico, según han informado a Europa Press fuentes policiales. El conductor de la furgoneta, un vehículo al parecer de alquiler, viste camiseta en apariencia amarilla con rayas azules y se ha parapetado en un bar del Paralelo con un arma larga.El supuesto autor del ataque estaría, según informa La Vanguardia.Al menosy otrasen el atropello según informaron fuentes policiales.Según TV3, no es oficial pero la información proviene del cuerpo de la policía: los presuntos autores del atropello masivo en Barcelona estaríande la parte alta de Les Rambles. Irían armados y estarían atrincherados dentro. No se confirma que haya rehenes.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidirá este mismo jueves unacon la presencia de diversos consellers. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que está "los eventos ocurridos en La Rambla". Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que estáy ha señalado a través de Twitter que la prioridad es "atender heridos" y "facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad".Los Mossos d'Esquadra mantiene a los transeúntes que se encontraban en la zona de La Rambla. Varias furgonetas de los Mossos cierran el acceso a las calles que dan acceso a La Rambla y un helicóptero de la policía catalana también sobrevuela la zona. Una testigo que estaba en un bar en La Rambla ha explicado a Europa Press que, tras ver a gente huir corriendo, el personal del local les ha pedido entrar y quedarse en la planta baja, a la que no permiten entrar a nadie más por indicaciones de la policía, según la testigo.Testigos apuntan atras el atropello de La Rambla.El vehículo habría entrado en la calzada peatonal desde el inicio de la Rambla, en la confluencia con la Plaza de Cataluña. Desde Emergències de la Generalitat se ha recomendado a la población que no salga a las calles de la zona. Vecinos están informando de que se oyen tiros en la zona. Los Mossos buscan al conductor de la furgoneta que ha huido a pie. Metro, FGC y Renfe impiden salir pasajeros a La Rambla tras el incidente. Así lo ha informado a Europa Press un funcionario de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).