"Errores judiciales"

, la mujer de Maracena (Granada) que estaba desaparecida con sus hijos desde el 26 de julio, quedó este martes enhoras después de ser detenida por la Policía Nacional tras comparecer en los juzgados de Granada. Rivas, de 36 años, estuvo escondida hasta este martes con los menores, traídos de Italia a España el pasado verano sin consentimiento de su padre,, condenado por "lesiones en el ámbito familiar" por "golpearla repetidamente" en 2009. No obstante, sigue vigente la entrega de los niños al padre tal y como se ha acordado tanto por la vía civil como por la penal.Tras una larga declaración, en la que la mujer sólo contestó a las preguntas de su abogada, el juez consideró que la gravedad de la pena de los presuntos delitos que Rivas podría haber cometido no justifica la medida excepcional de prisión provisional, como solicitó la Fiscalía, a cuyas cuestiones no respondió. Para el juez de guardia, que tan solo resolvió la situación personal de Rivas, la "alarma social" nunca justificaría una medida tan grave como el envío a prisión. El magistrado consideró para acordar su libertad provisional la no existencia de antecedentes penales de la detenida, el arraigo social que no hace suponer riesgo de fuga y la circunstancia de estar litigando en otros juzgados.A su salida de los juzgados , Rivas se felicitó de haber encontrado "un juez humano" que había escuchado su relato y aseguró que volvía a su domicilio con sus hijos. "No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando", aseguró. Y añadió: "Lo vamos a conseguir, vamos a luchar, yo no quiero ser una prófuga. Hoy he venido a explicar mi situación, pedir ayuda y que alguien me escuchara". Hay que recordar, en cualquier caso, que sigue vigente la entrega de los menores al padre tal y como se ha acordado tanto por la vía civil como por la penal.El Juzgado de Instrucción 2 de Granada había dictado el pasado 8 de agostoy presentación en sede judicial para Rivas después de que la mujer no acudiera a la citación prevista en las diligencias penales que la investigan tras ser denunciada por sustracción internacional por el padre de los niños. En el auto dictado este martes, el juez de guardia se inhibe a favor de dicho juzgado, que la seguirá investigando por los presuntos delitos de sustracción y retención ilegal de menores y desobediencia a la autoridad judicial.El procedimiento por el que Rivas estuvo retenida en la mañana de este martes en los juzgados de Granada es paralelo al que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que ordenó en diciembre de 2016 la entrega de los niños a su padre después de que este denunciara que Rivas se los había llevado sin su consentimiento. La Audiencia de Granada ratificó en abril que los niños tenían que volver con él en un fallo que debió ejecutarse el 26 de junio, pero que Rivas incumplió alegando que existía unpara ellos. Fue entonces cuando él la denunció porde menores dando lugar el procedimiento por el que ha sido detenida este martes.De hecho, también este martes, la jueza del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada señaló que son los tribunales italianos los competentes en resolver la cuestión de lade los progenitores. La misma magistrada sí acordó lade los menores, así como la prohibición de que salgan del territorio Schengen sin autorización de su padre o de la Justicia, una medida que también solicitó la Fiscalía tras escuchar el lunes a las dos partes. Por otro lado, sigue en vigor la restitución de los menores al padre, que es "la principal medida de protección ya adoptada" con anterioridad a la vista de este lunes.En una carta remitida a las autoridades con fecha del 21 de agosto, Rivas explica que ha tenido quey reitera que está haciendo lo "único" que puede hacer como madre para proteger a sus hijos. En el texto, trasladado a los medios este martes por su abogada de oficio, la mujer señala que Arcuri "es un maltratador reincidente" y que sus hijos han vivido "historias de terror en completa soledad, un maltrato severo físico y psicológico". Asimismo, asegura que "no ha querido evadir la ley".La ley ha jugado en este tiempo en contra de Rivas, ya que sacó a los menores de Italia sin el consentimiento de su padre, vulnerando el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de 1980. Además de los recursos por la vía ordinaria, su defensa también intentó buscar amparo en el, que no admitió ninguno de los dos recursos presentados.El primero, donde Rivas pedía que se no ejecutara la sentencia dictada en diciembre del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada y ratificada por la Audiencia, fue rechazado por no cumplir con el requisito de haber agotado antes la vía judicial ordinaria, pues sus abogados anunciaron un recurso ante el Tribunal Supremo del que después desistieron voluntariamente. En el segundo, donde la madre recurría directamente esa sentencia, fue inadmitido por "extemporáneo", ya que incumplía el requisito formal e indispensable previsto en la ley de que el plazo máximo para presentarlo es en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución judicial que se impugna.Los asesores jurídicos de Rivas mantienen que es víctima de los"errores judiciales" que han puestosu vida y la de sus hijos. Lo cierto es que tras salir de Italia con los menores el pasado verano, Rivas presentó el 12 de julio otra denuncia por malos tratos contra Arcuri. Días después la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó asumir la investigación por falta de jurisdicción y avisó a Rivas de que debía presentar la denuncia en su lugar de residencia.No obstante, la magistrada no inició los trámites para traducir al italiano la denuncia y remitirla a ese país hasta el pasado 13 de marzo. La copia fue remitida el 3 de agosto, tal y como avanzó El Confidencial . En la sentencia de la Audiencia de Granada del pasado abril sí se detalla que otras dos denuncias por amenazas de Rivas contra su expareja no se concretaron en responsabilidades del padre de los menores y fueron archivadas.La entrega de dos menores a un padrechoca de frente con la creciente sensibilización sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. De hecho, Rivas cuenta con el apoyo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), y con la comprensión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP). No obstante, en los últimos días crecieron las voces que le reclamaban que debía entregarse, pues se enfrentaba a la posibilidad de perder de forma temporal la patria potestad de sus hijos o de acabar en prisión.