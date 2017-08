Rajoy alaba la "capacidad y preparación" de los Mossos y destaca la "coordinación" con la Generalitat

Reforma del Código Penal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , felicitó este viernes a los Mossos por la gestión del doble atentado yihadista en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de la semana pasada. "", destacó el líder del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros.Rajoy dejó patente su intención de "felicitar una vez más" al cuerpo policial catalán y destacó, además, laentre el Gobierno central y la Generalitat.Estas palabras del presidente del Gobierno se producen en un contexto depor parte de algunos sindicatos de Policía, Guardia Civil y de parte de la derecha mediática. Parte de esas críticas también alcanzan a la supuesta "desaparición" del Estado en Cataluña en la semana posterior al atentado. A Rajoy se le preguntó expresamente por este último tema, a lo que respondió recordando que tanto él, como la vicepresidenta y varios ministros se habían desplazado a Cataluña el mismo 17 de agosto, día del atentado. En todo caso, no quiso ahondar en la polémica: "Las opiniones son libres", concluyó.El líder del Ejecutivo, informa Europa Press, se centró en aplaudir el trabajo de los Mossos, felicitación que ha hecho extensiva al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, y añadió que "", dejando claro que, en todo caso, "los culpables" son los terroristas". El jefe del Gobierno insistió en estey no quiso entrar este viernes en otros análisis, menos sobre el trabajo policial y la coordinación de los investigadores. "Tiempo habrá de analizar todos los pormenores, las conexiones de los miembros del comando, las circunstancias de su radicalización –dijo–.y prevenir nuevos atentados".Rajoy repasó los resultados de la lucha contra el yihadismo en los últimos años, la detención de casi 800 personas por su vinculación con el yihadismo, 246 operaciones antiterroristas y que se hayan evitado "numerosos atentados". Destacóincluidos los Mossos, "que han hecho un enorme trabajo".Dicho esto, y al ser preguntado por la reivindicación de la Generalitat de Cataluña de que esta policía autonómica se integre directamente en Europol, el presidente respondió que existe en cada país una oficina que centraliza la información que envía Europol y que la española, que lleva la Policía Nacional, estáde la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos., dijo Rajoy.El presidente añadió quey que sobre este asunto ya se trabaja en la Junta de Seguridad de Cataluña que comparten Generalitat y Ministerio del Interior. Según recordó, en la reunión de julio de este foro, que no se había convocado en ocho años, ya se decidió crear un grupo de trabajo para estudiar que la información "sea lo más ágil posible".El presidente del Gobierno planteó la posibilidad de abordarporque ante el terrorismo "no puede haber descanso".El líder del Ejecutivo destacó quey que, en respuesta, quienes combaten a los terroristas deben tenerlo en cuenta. "Ya hemos modificado las leyes dos veces y si es necesario, se hará otra vez", advirtió.Mariano Rajoy también se sumó al llamamiento del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a todos los partidos políticos para queporque, según él, "la unidad es fundamental" y es "lo que quieren las víctimas"."La unidad es algo más que una foto de dolor compartida,que doten a jueces, policías y fiscales de mejores herramientas para luchar", añadió Rajoy, en un mensaje dirigido a Podemos, ERC, PdeCAT y PNV, que el pasado lunes asistieron a esa reunión en Madrid pero que siguen reticentes a firmar el Pacto.