Cospedal justifica que se glorifique el 18 de julio en los cuarteles porque también se hacía cuando gobernaba el PSOE

Sí, este "documento" es de hoy, del año 2017 (el dato)

"Vamos p'atrás" (la opinión)

No me lo puedo "de creer" (el comentario) pic.twitter.com/8wBT318w1j — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 18 de julio de 2017

La ministra de Defensa,, ha recalcado en el Congreso que la orden militar que conmemoraba ecomo efeméride y que los grupos de la oposición censuran, se viene repitiendo, con el mismo texto, desde 2005, con un Gobierno socialista.Cospedal ha tenido que comparecer este miércoles ante la Comisión de Defensa del Congreso por presión de la oposición, que aprobó su citación en la Diputación Permanente pese al voto en contra del PP. La petición de comparecencia fue promovida por el PNV y el PDeCAT, quetras conocerse una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo Logística número 61 en la que se llamaba a conmemorarque dio origen a la Guerra Civil.La controvertida orden dice lo siguiente: "En ese día se inicia oficialmente en toda España, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla". La existencia de ese documento fue dada a conocer por el exJEMAD, a través de su cuenta de Twitter.En su comparecencia, Cospedal ha explicado que ese mismo texto se ha publicado cada 18 de julio desde 2005 a 2017, "y que cuando tuvieron la competencia no hicieron nada".Los documentos de órdenes que se difunden en las unidades militares recogen, además de, estos textos breves de efeméride que, según la ministra, "carecen de normas regladas y que aparentemente nunca fueron percibidas como un problema". La ministra ha recordado que, fue en septiembre de 2013, bajo un gobierno del PP, cuando el Jefe de Estado Mayor del Ejército anunció directrices para fijar estas efemérides que recuerden a los héroes y que sirven para consolidar la tradición y el sentimiento castrense.El Instituto de Historia y Cultura Militar, ha continuado, empezó a hacer esa recopilación en 2014 y lleva ya 2.390 efemérides y aún no ha terminado, con lo que "". En ese contexto es cuando se ha repetido de nuevo la mención al 18 de julio en la citada agrupación, que aún no se había revisado.Por último, Cospedal ha puesto en cuestión la trascendencia de esta polémica, recordando que este debate apenas duró 15 minutos en la Diputación Permanente, y ha lamentado que esta agrupación de apoyo logístico protagonice una comisión de Defensa por este asunto, y que en cambio