Sánchez trata de atraer a Rajoy a una solución parlamentaria que encauce la crisis territorial a través del Congreso

Reconstruir la unión

Reconstruir el afecto

El secretario general del PSOE,cree quesuficientes para conseguir atraer al PP de Mariano Rajoy aen el Congreso de los Diputados en el que situar la crisis territorial abierta con el Govern y el Parlament de Cataluña, que el 1 de octubre quieren celebrar un referéndum incompatible con el ordenamiento jurídico español para que los catalanes decidan si quieren formar una república independiente.La creación de una comisión parlamentaria que sirva de foro para un diálogo en el que participen(PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) pero también los partidos independentistas catalanes (Esquerra y el PdeCat) se convirtió este lunes en el eje de la oferta política de los socialistas para un inicio de curso marcado por la creciente tensión entre los gobiernos de España y Cataluña.Un espacio de diálogo que el PSOE, en su afán por eliminar líneas rojas que impiden “hacer política” para abordar el problema (“con la ley no basta”, volvió a repetir Pedro Sánchez),Su propuesta, que se materializará en el registro de la Cámara baja el próximo jueves, paraplantea a los demás partidos abrir un dialogo “sobre la evaluación y la modernización del modelo territorial”.Un marco deliberadamente muy amplio del que los socialistassusceptible de ser utilizada como excusa por el resto de fuerzas políticas. Porque eso es lo que busca el PSOE: forzar a todos os grupos a certificar en el Congreso su disponibilidad para el “diálogo constructivo”. Por eso el propio Pedro Sánchez trató de evitar los límites a la hora de explicar lo que esperan de la comisión. Ni siquiera temporales, hasta el punto de dejar claro que está dispuesto a ceder en fechas y procedimientos con tal de conseguir que el Congreso ponga en marcha la comisión, porque la apertura del diálogo después de seis años de desencuentros es, a su juicio, la única prioridad.“Ha habido iniciativas de otros grupos parlamentarios”, reconoció Sánchez, y por eso cAhora “no es el momento de poner nombres y apellidos a las diferentes posiciones de los grupos„ ya habrá tiempo” para eso. Lo que toca es “abrir ese espacio inclusivo”, con “carácter abierto” y “sin exclusiones de ningún tipo”. Si entre todos se consigue este objetivo, “el mensaje que conseguiríamos sería el más poderoso de estos últimos años:enfatizó el secretario general del PSOE.Tanto es así que los socialistas se muestran dispuestos a posponer la votación de su propuesta de comisión para el diálogo si con ello hacen posible que los demás partidos, especialmente el PP, la apoyen. “El PSOE será generoso y antepondrá lo fundamental:, subrayó Sánchez cuando fue preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy condiciones su respaldo a la iniciativa socialista a que se vote después de 1 de octubre, la fecha en la que el Govern planea preguntar a los catalanes si quieren ser independientes.“Hacemos un llamamiento para abrir un espacio de diálogo donde tenga cabidaexplicó el líder del PSOE. Porque lo primero que deben hacer las instituciones para solucionar las crisis, añadió, es “reconocer que tenemos una crisis y que hay que abordarla desde el diálogo”.¿Y sobre qué dialogar? “No tenemos ningún problema en debatir, no lo planteamos como un dogma”, explicó Sánchez. “Estamos dispuestos a convencer pero también a ser convencidos dentro, lógicamente, de los límites constitucionales” en busca de una solución “negociada y acordada”. “Desgraciadamente”, recordó el líder del PSOE, “ambos gobiernos [el de España y el de Cataluña] en seis años no han podido llevar a cabo ese diálogo.si el poder ejecutivo no puede. Y ahí estamos representados todos”, subrayó.Preguntado por su respaldo al Gobierno en la pugna con la Generalitat catalana, Sánchez volvió a demandar “mesura y proporcionalidad”. Y “por responsabilidad”, precisó,y anticipar qué hará el PSOE si el Gobierno opta por una respuesta o por otra.Eso sí, dejó claro, una vez más, que el PSOE rechaza frontalmente la posición y los objetivos que los independentistas catalanes están impulsando a través del Govern y del Parlament.la solución a los problemas de convivencia territorial se llama diálogo”, proclamó. Es hora de, como si Cataluña se hubiera marchado ya”. Esa actitud es, precisó, lo que a lo largo de los últimos seis años ha hecho que muchos catalanes se hayan ido “despegando” de España.“Sin la ley no hay salida”, insistió Sánchez, “pero sin diálogo tampoco. No se puede pasar por encima de la Constitución, pero tampoco se pueden pasar por alto los anhelos de muchos catalanes.de los ciudadanos “que han perdido el sentido de pertenencia a España”. Este, puntualizó, “es el objetivo político más importante de la sociedad española durante los próximos meses”.A preguntas de una periodista, el líder del PSOE quiso eludir un pronunciamiento concreto sobre cuántas naciones cree el PSOE que hay en España.concluyó. “Y lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno es escuchar a los ciudadanos, la voluntad de ser que tienen muchos de esos territorios, encauzar esa demanda por métodos racionales y darles solución. En eso está el PSOE”.