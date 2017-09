Las naciones de España

A un mes de que se cumpla el primer aniversario del dramático comité federal en el que la vieja guardia del PSOE, liderada oficiosamente por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, consiguió su dimisión como secretario general,Desde aquellos acontecimientos, rememoró, ha “tenido tiempo de reflexionar, y mucho”. Y ahora, culminado el largo camino que le llevó a recuperar las riendas del partido, ha llegado “a la conclusión” de queY el PSOE ha demostrado ser fuerte” y esto, subrayó, es “una buena noticia para la izquierda y para España. Como saben”, añadió en referencia a sí mismo,y me siento ahora más y mejor templado".Lala planteó el propio Sánchez como colofón a su intervención en los desayunos de Europa Press, un foro que ha querido utilizar como pórtico a la estrategia política que se propone desarrollar ahora que los militantes le han dado manos libres para gobiernar el PSOE.Preguntado acerca de(un tema que se repite cada vez que un dirigente del PSOE se pone a tiro de los periodistas), el secretario general del PSOE no ha tenido inconveniente en responder afirmando que, para él y para su partido, en primer lugar España es una nación, “no sólo un Estado”. Y, en términos históricos, añadió, también cree queLa nación, explicó Sánchez ante, reunido en torno a los manteles del madrileño Hotel Villamagna, no se identifica con los límites de un Estado, sino queY en España hay “al menos” tres territorios que han manifestado su vocación de ser nación: País Vasco, Cataluña y Galicia. Son los que rechazan que España sea una “nación de naciones” son lo que niegan que en España haya más identidades, reprochó.