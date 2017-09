Los máximos colaboradores de Puigdemont

Rajoy justifica las actuaciones: "Estaban avisados"

El 155 "por la puerta de atrás"

Reforma constitucional

En el Partido Popular y en el Gobierno resumen las detenciones y los registros de este miércoles en Cataluña: "Se está desmantelando", dicen, "el operativo" del 1-O. "La logística", añaden. Y recuerdan que no se está haciendo nada por sorpresa, que no se han sacado ningún as de la manga. Ya habían avisado, advierten las fuentes consultadas en un momento en el que ERC y el PDCat Congreso de los Diputados en señal de protesta.Con la Generalitat dispuesta a que el 1-O se vote y dando todos los pasos para ello, este miércoles han empezado también a darse los pasos para intentar evitar que se vote: "La Guardia Civil está desarrollando un dispositivo de servicio para recopilar pruebas e indicios para la investigación, practicando las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona", informaba el Ministerio del Interior en una breve nota titulada "referéndum ilegal suspendido por elEl operativo, admitían fuentes del departamento de, iba al corazón de la organización de la consulta. Al órgano de coordinación del 1-O que nació a mediados de julio.Pese a que el Gobierno, en una declaración institucional leída por Íñigo Méndez de Vigo en el Congreso, insiste en que "nadie está por encima de las órdenes de jueces y fiscales" ni "por encima de las sentencias del TC" y que "lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tiene", una de las cosas que más preocupa ahora a la la Moncloa es la reacción en las calles. Las manifestaciones, concentraciones y los posibles enfrentamientos entre partidariosEntre los trece detenidos destacan personas del núcleo de máxima confianza del vicepresidente Oriol Junqueras. Es el caso de Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Junqueras.Además de altos cargos de Economía, Hacienda y Exteriores, entre los detenidos también figuran responsables de organismos como el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) como. Un día después de que la Guardia Civil interviniera 45.000 sobres nominales –se considera que son el 80% del total– para la constitución de las mesas electorales los investigadores habían puesto al CTTI en el punto de mira para evitar que las citaciones pueden hacerse vía electrónica.Otros de los detenidos relevantes de los que informaron fuentes de Interior son Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales; Josep Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez (Economía y Hacienda) y David Palancad Serrano (Asuntos Exteriores).El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso esquivar el asunto en los pasillos de la Cámara baja tras enfrentarse a las preguntas de la oposición y escuchar a(ERC) demandarle que "saque sus sucias manos de las instituciones catalanas" No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Estaban avisados. Sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir que es lo que quieren que sea su país y yo, como ya he dicho en todas las ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y que volvamos al sentido común, porque como ya hemos dicho el referéndum no se puede celebrar", respondía Rajoy. Sí esquivó, en dos ocasiones, la pregunta sobre si se juega su futuro político con su actuación ante el referéndum ideal.Dentro del hemiciclo había respondido a Rufián que "no tiene sentido" explicarle "lo que es el estado de derecho". "Es una operación [la de la Guardia Civil] por decisión del juez", recordó al tiempo que subrayaba que "cualquier demócrata" tiene la obligación de acatar lo que diganRajoy no quiere responder respecto a. Pero el presidente del Gobierno, al que siempre se le retrata como un dirigente político que ha hecho del esperar a que escampe parte de su éxito, está, señalan quienes le rodean, ante el principal reto de su carrera política. Ni la crisis económica ni la corrupción.El pasado viernes, en un acto de partido en Barcelona, Rajoy avisaba de que se le estaba obligando desde el GovernYa por la mañana, el Consejo de Ministros había dado los pasos para la intervención de la Hacienda catalana. El 155 sigue sobre la mesa, aunque los promotores del 1-O creen que ya se está aplicandoAl jefe de los conservadores no le gustaría recurrir a él.Las detenciones y operaciones de la Guardia Civil en Cataluña de este miércoles ponen de manifiesto, señalan en la Moncloa, que el Gobierno, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenían un plan trazado para ir reaccionandoEn las últimas semanas, desde los partidos de la oposición se ha criticado al Ejecutivo por no buscar una "solución política" para el. La respuesta siempre ha sido que Rajoy nunca se ha negado a hablar, pero que no es fácil sentarse con quienes te ponen como premisa un referéndum "sí o sí". Y que, con el desafío ya planteado, recurrir los pasos del Govern ante el TC yPor su parte, la vicepresidenta del Gobierno,sostuvo que la vía democrática para promover la secesión de Cataluña es la reforma constitucional., que es instar la reforma de la Constitución, trabajar por tener las mayorías", planteó Sáez de Santamaría, indicando que "uno no puede pensar que si no tiene esas mayorías, informa Europa Press.La mano derecha de Rajoy en el Gobierno hizo estas declaraciones desde Teruel, donde viajó para firmar una nueva edición del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).