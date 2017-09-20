Rufián a Rajoy: "Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas"

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LLEVO VARIOS DIAS DICIENDO QUE EL GOBIERNO ESTA ACTUANDO COMO REQUETES, ES INCREIBLE VER COMO RIVERITA SE ESTA CONVIRTIENDO EN UN FASCISTA INTRANSIGENTE QUE NO OFRECE OTRA COSA QUE LA DIALECTICA DE LOS PUÑOS Y LAS PISTOLAS.
SU FRUSTRACIÓN Y DESOLACIÓN NO ES EL REFERENDUM , ES LO QUE VIMOS EN LA DIADA Y SU DIADA DE MIERDA. LAS PROXIMAS ELECCIONES, LE VAN A PONER EN SU SITIO. NI UN PUÑETERO VOTO.
COMO RAJOJA, RIVERITA ESTA GANANDO VOTOS EN LA MANCHA Y EN CASTILLA LEON. YA SABEN BIÉN QUE EN CATALUÑA, CERO PELOTERO. ESTE ES EL PROBLEMA. SE STAN DISPUTANDO EL VOTO DE LAS ASQUEROSAS BEATAS DE RADIO MARIA Y EL DE LOS DE ESPAÑA UNA, LOS FRANQUISTAS GENETICOS QUE SIGUEN VIVIENDO ENQUISTADOS EN NUESTRO PAIS.
RIVERITA, ERES UN FACHA ESPAÑOLISTA, NACIONALISTA FANATICO, TALIBAN. ¡¡¡¡
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www.infolibre.es ISSN 2445-1592
El Neofranquismo pasa a ser FRANQUISTA ya que se les va de las manos el poder seguir robando del pueblo Catalán.
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