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Cataluña ante el 1-O

Rufián a Rajoy: "Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas"

  • Los diputados de ERC y PDCat anuncian que abandonan el hemiciclo
  • Rajoy pide que cesen las amenazas a alcaldes, concejales y policías locales

Publicada 20/09/2017 a las 08:54 Actualizada 20/09/2017 a las 10:12    
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

EUROPA PRESS
La situación en Cataluña se convirtió este miércoles en la protagonista de la sesión de control al Gobierno en el Congreso

El momento más tenso tuvo lugar en el turno de ERC. El diputado Gabriel Rufián (ERC), que sustituyó en el uso de la palabra a su compañero Joan Tardà, preguntó a Rajoy si consideraba que el Gobierno está dando respuesta democrática a la voluntad del pueblo de Cataluña.

"Creo que el Gobierno está haciendo lo que debe de hacer. Está cumpliendo con sus obligaciones, actuando con proporcionalidad. Lo qu han hecho ustedes [...] es de extrema gravedad y absolutamente antidemocrático", respondió el jefe del Ejecutivo.

Ante esta respuesta, Rufián mantuvo que este miércoles en Cataluña han amanecido con la Guardia Civil en la puerta de la casa de sus amigos. "Le pido y exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas".

Rufián se refería al despliegue de la Guardia Civil de este miércoles: un amplio dispositivo con registros en la Consellería de Economía y en la sede del Institut Català de Finances. También acudió a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Josep Maria Jové, secretario general de Economía, fue detenido en el marco de estos registros.

En respuesta a Rufián, el jefe del Ejecutivo mantuvo que "no tiene sentido" explicarle "lo que es el estado de derecho". "Es una operación por decisión del juez", recordó al tiempo que subrayaba que "cualquier demócrata" tiene la obligación de acatar lo que digan "los tres poderes del Estado".

Los diputados de ERC y PDCat anunciaron que abandonan el hemiciclo.
LA AUTORA Correo Electrónico
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3 Comentarios

  • La Valenciana La Valenciana 20/09/17 10:37

    El Neofranquismo pasa a ser FRANQUISTA ya que se les va de las manos el poder seguir robando del pueblo Catalán.

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  • POZO POZO 20/09/17 10:00

    LLEVO VARIOS DIAS DICIENDO QUE EL GOBIERNO ESTA ACTUANDO COMO REQUETES, ES INCREIBLE VER COMO RIVERITA SE ESTA CONVIRTIENDO EN UN FASCISTA INTRANSIGENTE QUE NO OFRECE OTRA COSA QUE LA DIALECTICA DE LOS PUÑOS Y LAS PISTOLAS.

    SU FRUSTRACIÓN Y DESOLACIÓN NO ES EL REFERENDUM , ES LO QUE VIMOS EN LA DIADA Y SU DIADA DE MIERDA. LAS PROXIMAS ELECCIONES, LE VAN A PONER EN SU SITIO. NI UN PUÑETERO VOTO.

    COMO RAJOJA, RIVERITA ESTA GANANDO VOTOS EN LA MANCHA Y EN CASTILLA LEON. YA SABEN BIÉN QUE EN CATALUÑA, CERO PELOTERO. ESTE ES EL PROBLEMA. SE STAN DISPUTANDO EL VOTO DE LAS ASQUEROSAS BEATAS DE RADIO MARIA Y EL DE LOS DE ESPAÑA UNA, LOS FRANQUISTAS GENETICOS QUE SIGUEN VIVIENDO ENQUISTADOS EN NUESTRO PAIS.
    RIVERITA, ERES UN FACHA ESPAÑOLISTA, NACIONALISTA FANATICO, TALIBAN. ¡¡¡¡

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    • RFripp RFripp 20/09/17 10:21

      Rivera es un piromano, pero por desgracia las en cuestas ante unas posibles elecciones en Cataluña, le asignan entre 23 y 25 diputados.

      Responder

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