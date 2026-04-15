El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por revelación de secretos

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un abogado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, por delito de revelación de secretos, en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico remitidos por una exconcejala de Móstoles “al entorno de la denunciada”. El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, no considera los hechos denunciados constitutivos de delito.

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El auto de archivo destaca que “la Sala hace suyo el criterio del Fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo”.

Añade que la denuncia “alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada. Y la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva”.

El auto explica que la denuncia se presenta en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico que en su día fueron remitidos "al entorno de la denunciada", antes de la dimisión de la remitente como concejala del Ayuntamiento de Móstoles, al haber sido desatendidas -se razona en la denuncia- sus quejas internas en la estructura regional del Partido Popular de Madrid, con ocasión del eventual acoso sexual al que le sometiera el alcalde de esa Corporación.