Rueda viaja a China en plena crítica del PP y de Feijóo a Sánchez por hacer lo mismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana a China. Un viaje que llega después de críticas directas del PP estatal y veladas de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por la visita oficial que está realizando esta semana al mismo país. En Galicia también viene siendo habitual que cargos del PPdeG critiquen a PSOE o BNG por reuniones con cargos políticos chinos pese a que el propio Feijóo también las mantuvo tanto en el viaje que realizó como presidente de la Xunta a Pekín en 2017 como recibiéndolos en Galicia.

El viaje de Rueda de la próxima semana, a Pekín y Shanghái, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tendría un contenido fundamentalmente económico para mejorar los intercambios comerciales gallegos. Y llega al tiempo que el PP retoma sus críticas a Sánchez por hacer lo mismo.

Este martes el propio Feijóo criticó de modo velado el “coqueteo con terceros países al margen de Europa” y dijo que Sánchez debe aclarar “si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior”. Unas declaraciones que se producen pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita oficial a China dentro de un mes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cuestionó que reunirse con China sea conciliable con la defensa “de la democracia y los derechos humanos”. El PP de Madrid, al tiempo, llamó a contrastar que “Sánchez se reúne con la dictadura china” mientras su líder, Díaz Ayuso, lo hace con la venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, el propio Feijóo se reunió con cargos del Gobierno chino en su visita de 2017. También recibió a varios embajadores chinos en Santiago.

En el pasado Feijóo y el PP estatal también cargaron contra encuentros entre el Gobierno de Sánchez y otros estados como Cuba que el propio Feijóo visitó en dos ocasiones, incluso reuniéndose con Raúl Castro.