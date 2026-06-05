"Madrid está para que envíen a un exorcista, no al papa", los memes de la semana

Ha llegado el día. Este sábado 6 de junio llega León XIV a Madrid. Su visita a España ha ido calentando el ambiente en X y Bluesky, donde los usuarios han echado mano de la ironía para criticar su gira por varias ciudades del país. "El papa, en su visita a Madrid, bendecirá los áticos de Díaz Ayuso, ya que los consiguió gracias al Espíritu Santo”, ironiza @enrrita.bsky.social‬, "Madrid está para que envíen a un exorcista, no al papa", se cachondea @carlab.bsky.social. Para remate, se han tenido que talar seis árboles para colocar el escenario y la tribuna para la misa que dará en Cibeles, y eso ha desencadenado un aluvión de críticas hacia el PP: "El Ayuntamiento de Madrid vuelve a sacar el hacha. Califica de "trasplantes" la retirada de seis ejemplares en el entorno de Cibeles", critican desde @fravm.

El Papa en su visita a Madrid, bendecirá los áticos de Díaz Ayuso,ya que los consiguió gracias al Espíritu Santo. — enrritá (@enrrita.bsky.social) 4 de junio de 2026 a las 8:12

Madrid está para que envíen a un exorcista, no al Papa. Besitos — Carla B™ (@carlab.bsky.social) 2 de junio de 2026 a las 8:08

-Va a venir el Santo padre. -¡¿Santo?!...¡y mis cojones 33!...¡si nos abandonó cuando yo tuve 3 añitos!... — Wilma (@wilma78.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 17:50

En deferencia a que el Papa viene sin su Señora, Ayuso no lo recibirá junto a su concubino. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 21:53

¿Quién dijo calor? Los pobres niños de la Comunidad de Madrid se derriten en los colegios, pero en la Asamblea, el PP defiende que "el calor en las aulas puede ser fuente de inspiración". Estas palabras las pronunciaba el consejero de Cultura de Ayuso creando un incendio de respuestas y críticas en redes sociales, que claman por una solución ante este problema y el venidero aumento de temperaturas. "Qué pena que alguna filial de Quirón no venda aires acondicionados, si no, habría máquinas de aire hasta en los baños y pasillos de todos los colegios de Madrid", escribe @Ivanjode.

¿Calor? Enséñales desde pequeñitos que esas son las condiciones con las que tienen que lidiar por la clase social a la que pertenecen y así le vas dejando el camino abonado a la Patronal. — Concejala de Festejos (@concejajala.bsky.social) 4 de junio de 2026 a las 15:59

Si los niños quieren estar fresquitos, que se vayan a reponer a Mercadona. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@arezno.bsky.social) 4 de junio de 2026 a las 14:57

Ayuso no va a climatizar las aulas de Madrid porque "cuando hace calor, hace calor". Sabéis dónde no hace calor? En la Asamblea de Madrid, en el hotel de la Riviera Maya, en el ático de su novio, en Quirón... — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 4 de junio de 2026 a las 9:12

"A Zapatero sólo le falta que salgan fotos de él de vacaciones con un narco", el tuitómetro de la semana Ver más

Esta semana Feijóo ha tanteado a Junts y al PNV para una moción de censura "instrumental" que saque a Sánchez y convoque elecciones. Junts le ha respondido que, si tiene una oferta seria, debe ir a Waterloo y planteársela directamente a Puigdemont. Las mofas sobre el tema han sido de lo más creativas y muchas han tirado de archivo para recordarle al líder del PP su postura con respecto a los independentistas. "Feijóo viajará a Waterloo escondido en el maletero de un coche", se ríe ‪@wilma78.bsky.social‬ en referencia a Puigdemont, que abandonó así España. "Los más jóvenes no lo recordaréis, pero si alguien negociaba con Junts o con Puigdemont, había que poner banderas en el balcón y manifestarse a gritos porque estaban rompiendo España tratando de formar un así llamado gobierno Frankenstein", ironiza @andrestrasado.bsky.social.

Feijóo viajará a Waterloo escondido en el maletero de un coche. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 2 de junio de 2026 a las 13:52

Los más jóvenes no lo recordaréis pero si alguien negociaba con junts o con Puigdemont había que poner banderas en el balcón y manifestarse a gritos porque estaban rompiendo España tratando de formar un así llamado gobierno Frankenstein — Andrés Trasado (@andrestrasado.bsky.social) 2 de junio de 2026 a las 10:08

Una imagen ha dominado la denuncia en redes. La de un policía que se abalanza, empuja por la espalda y tira al suelo a una profesora jubilada que caminaba pacíficamente con los brazos cruzados mientras observaba a otros manifestantes que, como ella, habían salido a la calle para defender la educación pública. La indefensión de la agredida, las lesiones sufridas y la reacción de la mayoría de los sindicatos policiales han indignado a los usuarios de redes sociales que lo han denunciado y criticado en masa. "Las imágenes son las de una docente agredida por el fracaso escolar", valora @DonMitxel_I.

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