Sánchez, sobre el 'caso Leire': "Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado"

"Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de manera tajante estar detrás de la trama que investiga el juez Santiago Pedraz que, a través de la militante Leire Díez, habría supuestamente intentado obstaculizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

Sánchez se ha expresado en estos términos ante los periodistas en Tivat (Montenegro), antes de participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Desde allí también ha mandado un mensaje de confianza respecto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Leire Díez.

Sánchez ha afirmado que preside un "Gobierno limpio" y ha insistido en su intención de agotar la legislatura y rearmar la mayoría parlamentaria: "No habrá un súper domingo electoral".

Ha defendido que el PSOE siempre ha sido "contundente" y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. Asimismo, ha remarcado que los servicios jurídicos del partido están analizando todavía la situación para tomar las decisiones pertinentes.

"Nunca he conocido las andanzas de Leire"

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"Las informaciones que se han conocido en los últimos días nos llena de decepción, preocupación y de indignación. Quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire. Nunca las hubiera tolerado. Quiero ser absolutamente rotundo y que los ciudadanos no tengan ninguna duda al respecto", ha trasladado el presidente.

Para añadir: "Es el momento de la Justicia. Vamos a dejar que trabaje. Hemos actuado con contundencia hasta incluso cuando hemos visto meros indicios en otros casos". "Lo que no voy a permitir es que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen e impugnen un proyecto político", ha apostillado, a la vez de criticar la "oposición marrullera".

Y ha manifestado que no ha dado "en absoluto" órdenes a Leire Díez, a la vez que ha mostrado respeto por los informes de la UCO y por la investigación del juez Santiago Pedraz.