Sánchez anuncia que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos para 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el inicio de los trámites para la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027.

Sánchez, que ha hecho este anuncio en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, ha dado así por descartado que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos para 2026.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden del Ministerio de Hacienda para la elaboración de los presupuestos y ,en el segundo semestre, llevarlos al Parlamento e intentar que sean aprobados.

A lo largo del mes de junio se actualizará el cuadro macro de estos presupuestos que según ha subrayado Sánchez serán sociales, ya que el objetivo del Gobierno es redistribuir la riqueza reforzando el Estado del bienestar para que los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos demandan.

La vivienda tendrá un peso prioritario en el proyecto de ley, "con el mayor despliegue -ha recalcado- de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia".

Además, ha destacado que los presupuestos seguirán la línea de la responsabilidad fiscal que ha venido defendiendo el Gobierno y se seguirá reduciendo el déficit público y acabar la legislatura con una deuda pública por debajo del 100% del PIB.

Todo esto se hará, ha subrayado, buscando la coordinación más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior.