Acerca de los Premios de la Crítica Literaria 2026

Dicen que hay un pueblo a escasos kilómetros de Salamanca llamado Morille, un pueblo de algo más de doscientos habitantes que en invierno se reducen a veinte, porque muchos de sus mayores, al no tener ni médico ni farmacia, se van con los hijos a la ciudad y vuelven para las vacaciones.

Dicen que en la España despoblada (que no vaciada) su empeño por revitalizar este pueblo se hace de la mano de la cultura: esculturas que cuelgan de casas, murales que adornan paredes, homenajes a la maestra rural, a poetas, un poetódromo que parece un lugar vikingo de piedras circulares y menhires donde se celebran recitales poéticos. Dicen que los habitantes participan, colaboran y acuden a las actividades, sean las que sean y da igual la edad que tengan.

El pueblo tiene tres bibliotecas; no hay escuela, pero sí una profusa biblioteca infantil y juvenil, una imprenta, de Ángel de la Torre, ubicada en un antiguo molino eléctrico, para que se puedan ver las piezas y maquinarias antiguas. Hay una tenada municipal llamada Germán Coppini donde se realizan conciertos, encuentros, comidas o desayunos. Tiene también dos albergues para peregrinos, porque está en el camino de Santiago de la Vía de la Plata; además, varias casas rurales y una residencia artística municipal para quien quiera.

Todo ello de la mano de un alcalde amante de la cultura, Manuel Ambrosio Sánchez, profesor de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca que, a su vez, es el director del PAN (Encuentro y Festival Transfronterizo de Poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia). Organizando exposiciones, dinamizando, facilitando el trabajo cultural y del jurado de la Crítica, está María José Bruña Bragado, profesora también en la Universidad de Salamanca, poeta y miembro de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras. También se puede asistir, junto a los habitantes del pueblo, a la inauguración del retrato de algún poeta, como Aníbal Núñez.

Dicen que en el pueblo puedes encontrar un corral municipal de razas autóctonas: gallina negra castellana, oveja negra (por supuesto) castellana, cabra de las dos mesetas y vacas blancas con cabezas marrones. Tiene también una oficina de turismo y parada de autobús de línea sui géneris, un Centro de Promoción y Estudios de la Vía de la Plata y del Viaje; dentro de este edificio, el viajero o huésped puede ver una magnífica exposición titulada Espléndidas en su desafío (Cartografías de la creación femenina en Iberoamérica), sobre Maruja Mallo, Alfonsina Storni, Remedios Varo, Nelie Campobello, Flora Tristán, entre otras, con el comisariado de Néstor Sanguinetti y María José Bruña. También se puede encontrar una exposición sobre la figurinista, escenógrafa, pintora y escritora española del siglo pasado Victorina Durán, una mujer que dedicó toda su vida al teatro, de ideas republicanas, miembro del Lyceum Club Femenino, del Círculo Sáfico, asociada al surrealismo y exiliada en Argentina.

Dicen, además, que paseando por el monte, fuera del pueblo, el invitado encuentra algo muy singular: un Cementerio de Arte o Museo-Mausoleo, creado en 2006, donde se entierran piezas y acciones de arte de vanguardia: los restos de la familia de Fray Luis de León, una “destierrolandia” de Fernando Arrabal, las cenizas de Pierre Klossowsky, con una historia rocambolesca contada sobre cómo fueron a parar allí y con un texto que dice: “Tan funesto deseo gasolina, saliva cosas del combustible, el coche, el cuerpo, la conversación”. Puro surrealismo y vanguardia en pleno monte charro.

Dicen también que, por afianzar su apuesta cultural, es el pueblo donde se reunió el Jurado de la Crítica para valorar a quién otorgaban sus premios sobre los libros publicados en el año 2025 y en todas las lenguas del Estado: narrativa y poesía en castellano, en catalán, en euskera y en gallego. Además del Premio de la Crítica a un libro extranjero publicado en España en ese año. A lo mejor por la magia del lugar, por la tranquilidad y la ausencia de ruido, por el trinar de los pájaros o por ver a unas vacas blancas de cabeza marrón pastando en los prados o a los caballos al lado del círculo vikingo destinado a la poesía, las deliberaciones dieron el siguiente resultado:

Premio de la Crítica a libro de Narrativa en castellano publicado en el 2025: Los ilusionistas, del escritor Marcos Giralt Torrente. El premio de Poesía en castellano recayó en Cada uno es mucha gente, de Pablo García Casado.

Premio de la Crítica a libro de Narrativa en catalán: L’Anell del nibelung, de Amadeu Fabregat. La categoría de Poesía en catalán ha sido para Sala Augusta seguit de Llengua Materna, de Sebastiá Alzamora.

Premio de la Crítica en lengua gallega a libro de Narrativa: O lanzador de coitelos, de Fernando Castro Paredes. El de Poesía ha recaído en una mujer: Lorena Souto, por su poemario Exuvia e saliva.

Premio de la Crítica en euskera en la categoría de Narrativa: Dena Zulo Bera zen, de Eider Rodríguez y el de Poesía el galardón ha sido para Kontra, de Ane Zubeldia.

Por último, el Premio de la Crítica a mejor libro extranjero ha sido para El Jardinero y la muerte, del escritor búlgaro Gueorgui Gospodinov.

Dicen que la cuantía económica de estos premios no se parece a ninguno, mucho menos al premio AENA, pero me consta que los componentes del jurado, al no tener dotación presupuestaria ni para los galardonados ni para los críticos literarios que deliberan, intentan ser lo más rigurosos posible y, con independencia del resultado, porque es muy difícil leer absolutamente todo lo que se publica en un año, los libros elegidos por votación cerrada tras intensos debates tienen siempre la suficiente calidad como para garantizar una buena lectura literaria.

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Yo lo considero un listado fiable de buena literatura para solazar la mente en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Y si por algún casual alguien tiene previsto un viaje a Salamanca, recomiendo desviarse un poco y pasar, al menos un día, en ese pueblo cultural llamado Morille. Pueden llamar a la puerta del alcalde para que les enseñe todo lo que tienen. Estoy segura de que me lo agradecerán.

Ah, y hay cambio en Hungría. La magia de un lugar a veces se extiende.

*Carmen Peire es escritora. Su último libro es 'Mapas de asfalto' (Menoscuarto).