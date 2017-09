Directo | Mandos de los Mossos rechazan la coordinación del cuerpo desde Interior por "inadecuado"

info Libre

10.45.

9.30.

9.00.

Este lunes viene marcado por la convocatoria dede los cuerpos de seguridad del 1-O por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. Ahí deberá acudir, entre otros, el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Además el expresident Artur Mas y varios ex altos cargos del Govern deberán comparecer ante el Tribunal de Cuentas, tras ser citados para que hagan las alegaciones pertinentes antes de imponerles una fianza por el 9N. Sigue enminuto a minuto la recta final hacia el 1-O:La(Copcat, por sus siglas en catalán) hadesde el Ministerio del Interior por ser "inadecuada y crear un precedente peligroso y no merecido"."Esta decisión puedey convertirse en un elemento desmotivador para la organización", explica el comunicado, donde subrayan que la imposición de la coordinación para impedir el referéndum del 1 de octubre no está justificada.El secretario general de UGT,, ha asegurado que desde el sindicato "no se ha hecho ninguna afirmación" sobre la convocatoria de una huelga general en Cataluña tras el referéndum. "Esa es una posición que le corresponde a UGT Cataluña y a día de hoy no se ha hecho ninguna afirmación en esa línea", ha señalado en una entrevista en Canal Sur. "Yo estoy en pleno contacto y es verdad que hay sectores en el sindicato más propios a una posición que a otra, pero no me parece que ese vaya a ser el camino", se ha limitado a decir sobre la convocatoria que ha hecho la CUP.El Tribunal de Cuentas comunicará este lunesde las diligencias abiertas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En ese acta de liquidación se concretará lo que reclaman a cada uno de ellos y las fianzas que se les imponen, aunque aún tendrán un último plazo de alegaciones antes de que las cifras sean definitivas. Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto lade euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.A la sede del Tribunal de Cuentas han sidopor la mañana el expresidente catalán Artur Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (EDucación) y Francesc Homs (Presidencia) , así como a otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán. A este trámite, con el que se pone fin a la fase de instrucción, los citados no tienen que acudir personalmente, sino queAllí se les facilitará la denominadadonde se especificará la cantidad que provisionalmente se pedirá a cada uno de investigados. A partir de ahí, se abrirá un plazo para alegaciones de 15 días y, si se confirman las cifras, ya se les exigirá el "depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables". Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance,futura.